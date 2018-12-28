菲劳工部长：未出现外国人抢菲律宾人饭碗情况

对于大量中国劳工涌入菲律宾的关注增加的同时，菲律宾劳工部长贝洛说，并没有出现外国人夺走菲律宾人饭碗的情况。

据菲律宾《商报》 12 月 28 日报道，贝洛说，菲律宾政府已成立了一个跨机构组织，它将调查有关菲律宾网络赌博行业的问题，该行业吸引了成千上万的中国劳工赴菲打工，并造成大岷区某些地区的房地产价格飙升。

但贝洛说，除了中国人替需要流利中文的菲律宾离岸博彩公司打工外，最终由外籍人士任职的工作，都是菲律宾人无法胜任的。





贝洛在总统府的新闻发布会中说： “ 这是签发外侨就业许可证的一个基本要求，只有在外侨就业许可证申请者所做的工作或提供的服务是菲律宾人无法胜任时，才能获发外侨就业许可证。 ”

贝洛说，他已经下令要求检讨外侨就业许可证。他说，劳工部也在研究撤销批准授权移民局签发外侨就业许可证的劳工部命令。

他说： “ 由于某些人担心有很多外国人在没有许可证的情况下工作，一些人在没有许可证的情况下经商，我们正在研究是否有可能与司法部协调撤销该授权，司法部是移民局的上级机构。 ”

贝洛说，在菲国政府于 2015 年 2017 年发出的约 11.5 万份外侨就业许可证中，有三分之一发给中国人。

与此同时，移民局说，在 2017 年，中国劳工人数激增，约 22599 名中国人持有工作签证。

据菲统计署的劳动力调查报告说，

10

月的菲律宾失业率是

5.1%

，而开工不足率为

13.3%

。这代表

4130

万菲律宾人就业，

220

万菲律宾人失业及

550

万菲律宾人开工不足。

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