法国50年最严重骚乱:凯旋门被涂“推翻资产阶级”

法国巴黎街头上演 50 年来最严重的暴力抗议活动。

综合外媒 3 日报道，巴黎标志性历史建筑凯旋门内部摆设遭洗劫，法国国家象征玛丽安（ Marianne ）雕像遭人砸毁，抗议人士在凯旋门外写上 “ 推翻资产阶级 “ 和 “ 马克龙下台 ” 等标语。

法国总统马克龙紧急回国召开会议商讨对策，并且赴凯旋门视察情况，却不想遭遇抗议者围堵，现场嘘声一片。然而，抗议活动似乎依旧没能动摇马克龙加征燃油税的计划。

凯旋门卢浮宫火光冲天 马克龙紧急回国

据报道，法国总统马克龙结束 20 国集团（ G20 ）阿根廷峰会返国后，在总统府爱丽舍宫召开紧急会议，与总理、内政部长以及多位安全部门官员共同商讨，以应对近期在法国国内发生的大规模 “ 黄背心 ” 暴力抗议活动。

当地时间 12 月 1 日，法国巴黎再次发生大规模示威抗议活动。此次也是继 11 月 17 日和 24 日后连续第三周发生大规模游行示威活动，据法国内政部的估计，共有约 136000 名抗议者参加了此次抗议活动。





据 “ 法国 24” 报道，马克龙已经责令法国总理菲利普（ Edouard Philippe ）与抗议组织者代表展开对话以阻止事态继续蔓延。据悉，上周法国环境部长德鲁吉（ Francois De Rugy ）与抗议代表举行了会面，但是没有能够阻止进一步抗议活动的发生。目前，警察工会联盟已经提议政府颁布紧急状态令，以避免近来发生的暴力骚乱事件重演。但是，目前该提议尚没有获得采纳。





据报道，在当日的抗议活动中，抗议者与警方发生激烈冲突，并且引发骚乱。身着 “ 黄背心 ” 的抗议者在街头设置路障、燃烧汽车、砸毁橱窗、抢劫商铺，凯旋门内部摆设遭洗劫，法国国家象征玛丽安（ Marianne ）雕像遭人砸毁。据英国 “ 卫报 ” 报道，还有抗议人士在凯旋门外写上 “ 推翻资产阶级 ” （ Topple the Bourgeoisie ）， “ 马克龙下台 ” 等相关口号。警方则动用催泪弹和高压水枪驱散抗议民众，整个香榭丽舍大道的地区被浓烟笼罩。

据巴黎警方所公布的数据，已经造成 133 人受伤，其中包括 23 名警察， 412 人被捕，是法国自 1968 年以来最大规模的暴力抗议活动。

据此前法新社介绍，身穿 “ 黄背心 ” 是因为依据法国交通条例规定，所有的法国司机都必须在车内放有这种背心，已备在汽车发生故障后穿着。





这场起始于 11 月 17 日的抗议活动，已经从原先的抗议政府加征燃油税逐渐发展成了一场反对马克龙政府领导的抗议示威活动，高举 “ 马克龙辞职 ” 标语海报的抗议者随处可见。此次暴力抗议活动也被认为是，马克龙就任法国总统 18 个月以来所面临的最严重执政危机。

据最新民调显示，总统马克龙一度高达 60% 的支持率如今已骤降至 25% ，有 39% 的受访民众表示对马克龙 “ 非常不满意 ” 。另有民调显示，尽管抗议已经逐渐走向暴力，但是约有三分之二的民众支持此次的抗议活动。不过，也有一些民众对抗议人群的暴力行为表达不满。





据悉，马克龙还前往了暴力抗议活动的主要聚集地之一凯旋门视察受损情况，并且慰问了当地警察与消防员。期间，不断有身穿 “ 黄背心 ” 的抗议者向其高喊 “ 马克龙下台 ” ，现场嘘声一片。

反对党右派共和党参议院长拉舍尔（ Gerard Larcher ）也对政府表达了不满，并且警告称下周巴黎可能会再次发生抗议活动。法国极右翼政党领导人玛丽娜 · 勒庞和极左翼政党领导人让 - 吕克 · 梅朗雄在周日分别发声，呼吁马克龙解散国会，重新举行大选。

此前，包括英国 “ 卫报 ” 、美国有线电视新闻网（ CNN ）等多家主流媒体都曾报道，在此次连续三周的法国抗议活动中，有极左翼和极右翼的活动分子身穿 “ 黄背心 ” 掺杂在抗议人群中。

另据观察者网此前报道，新上任的法国内政部部长卡斯塔纳（ Christophe Castaner ）在 11 月 24 日的新闻发布会上也指出： “ 是极右翼极端分子煽动了这次骚乱。因为燃油税上调已经被全球油价下跌的趋势所抵消了。 ” 并且，在发言中他再次强调了清洁能源的重要性。





马克龙态度仍强硬

目前，马克龙仍然拒绝撤回加收燃油税的命令，声称此项政策将帮助法国向低碳国家转型，并且有助于降低国内长期的高失业率。

据 “ 德国之声 ” 报道，自马克龙上任以来就一直致力于发展法国的能源转型。此前，他曾宣布要在 2022 年任期结束前关闭费斯内姆核电站，该核电站是法国目前使用时间最长的核电站，并且计划在 2035 年前关闭另外的 14 座核电站，将法国的核电使用率从现有的 75% 降低到 50% 。此次抗议活动的起因也是，马克龙政府计划于 2019 年元旦起上调汽油税及柴油税，以此增加国库收入，增援可再生能源计划的开发。





据报道，除了巴黎外，有大量示威者选择在交通要道、收费站等地方集结，架设路障，阻碍过往车辆行驶，导致包括贯穿法国南北的主干道 A6 等高速公路被关闭。据路透社报道，抗议当日，在 “ 黄背心 ” 封锁的法国东南部城市阿尔勒，一辆汽车与重型货车相撞，导致一名驾驶丧生，这是 “ 黄背心 ” 发动抗争以来的第 3 起死亡事件。





据英国 “ 每日邮报 ” 的报道，马克龙已经要求内政部长增派警力以应对类似暴力抗议活动的再次发生。

此次抗议活动已经波及到了比利时、德国和荷兰等临近国家。据观察者网此前报道，位于比利时布鲁塞尔的欧盟总部大楼曾一度因

“

黄背心

”

抗议者而一度关闭。

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