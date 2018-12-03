时速180公里 印度国产最快动车明年开始运营

据印度新德里电视台（ NDTV ） 12 月 3 日报道，印度首列国产动车组上周日通过测试，创下该国列车速度最高记录， 180 公里每小时。印度制造商预计下月将其投入商业运营， “ 在铁轨和信号系统能保障的情况下 ” ，最高时速有望超过 200 公里。





据印度金奈的布伦贝尔整厢工厂（ Integral Coach Factory ）总经理马尼介绍，该公司生产的 “ 一八列车 ” 动车组（ Train-18 ）周日在科塔 - 萨瓦伊马多普尔线的测试中时速超过 180 公里，创下印度国内纪录。目前该国运行中的列车速度最高者为 “ 世纪特快 ” （ Shatabdi Express ）， 1988 年投入使用，时速 130 公里。

“ 火车 -18” 动车组今年 11 月 14 日首次试车，测试期原定三个月，但进展超过预期。马尼称，该车各项测试已基本完成， “ 目前没有出现大的机械故障 ” 。他估计 2019 年 1 月就能投入商业运营，将取代 “ 世纪特快 ” ，后者 1988 年投入使用，主要承担观光、朝圣与商务运输。





马尼之前曾表示，该车型时速有望达到 200 公里，前提是 “ 在铁轨和信号系统能保障的情况下 ” 。印度铁路线长度居世界前列，但铁路系统遗留自英国殖民时期，年久失修、事故频发。

为响应印度总理莫迪 “ 印度制造 ” （ Make in India ）的号召，该车为印度首个自行设计和建造的动车组，约 80% 部件为自主生产，但少数依赖进口，包括法国制造的座椅、刹车和德国的耦合器，匈牙利的制动系统、捷克的车门。

列车配备 16 节车厢，安装了整车空调、无线 Wi-Fi 、自动门与基于 GPS 的乘客信息系统，设计时速 160 公里，能搭载 1128 人，成本为 100 亿卢比。布伦贝尔工厂计划 2018 财年再生产一列，并于 2019 财年生产四列。





被问到出口的潜力时，马尼表示将首先满足印度国内的需求，出口时将考虑买方国家的铁轨种类， “ 中等收入的国家当然买得起 ” 。

“ 火车 -18” 动车组相比使用了三十年的 “ 世纪特快 ” 有不小的进步，但被认为最多相当于中国 2000 年左右的水平。

中国自

2007

年投入使用的

“

和谐号

”

动车组最低时速

200

公里，最高可达

350

公里。

2017

年

9

月

21

日，新一代中国标准动车组

“

复兴号

”

在京沪线率先实现

350

公里时速运营，使我国成为世界上高铁商业运营速度最高的国家。

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