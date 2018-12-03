时速180公里 印度国产最快动车明年开始运营

据印度新德里电视台（NDTV）12月3日报道，印度首列国产动车组上周日通过测试，创下该国列车速度最高记录，180公里每小时。印度制造商预计下月将其投入商业运营，“在铁轨和信号系统能保障的情况下”，最高时速有望超过200公里。
据印度金奈的布伦贝尔整厢工厂（Integral Coach Factory）总经理马尼介绍，该公司生产的“一八列车”动车组（Train-18）周日在科塔-萨瓦伊马多普尔线的测试中时速超过180公里，创下印度国内纪录。目前该国运行中的列车速度最高者为“世纪特快”（Shatabdi Express），1988年投入使用，时速130公里。
“火车-18”动车组今年11月14日首次试车，测试期原定三个月，但进展超过预期。马尼称，该车各项测试已基本完成，“目前没有出现大的机械故障”。他估计2019年1月就能投入商业运营，将取代“世纪特快”，后者1988年投入使用，主要承担观光、朝圣与商务运输。
马尼之前曾表示，该车型时速有望达到200公里，前提是“在铁轨和信号系统能保障的情况下”。印度铁路线长度居世界前列，但铁路系统遗留自英国殖民时期，年久失修、事故频发。
为响应印度总理莫迪“印度制造”（Make in India）的号召，该车为印度首个自行设计和建造的动车组，约80%部件为自主生产，但少数依赖进口，包括法国制造的座椅、刹车和德国的耦合器，匈牙利的制动系统、捷克的车门。
列车配备16节车厢，安装了整车空调、无线Wi-Fi、自动门与基于GPS的乘客信息系统，设计时速160公里，能搭载1128人，成本为100亿卢比。布伦贝尔工厂计划2018财年再生产一列，并于2019财年生产四列。
被问到出口的潜力时，马尼表示将首先满足印度国内的需求，出口时将考虑买方国家的铁轨种类，“中等收入的国家当然买得起”。
“火车-18”动车组相比使用了三十年的“世纪特快”有不小的进步，但被认为最多相当于中国2000年左右的水平。
中国自2007年投入使用的“和谐号”动车组最低时速200公里，最高可达350公里。2017年9月21日，新一代中国标准动车组“复兴号”在京沪线率先实现350公里时速运营，使我国成为世界上高铁商业运营速度最高的国家。
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