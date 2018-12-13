华为CFO被困加国等待引渡裁决 特朗普送上辩护依据

中国华为首席财务官 (CFO) 孟晚舟周二获得保释，在其位于温哥华的一处豪宅中等待有关美国引渡要求的裁决。她可能从一个意想不到的来源 -- 美国总统特朗普，得到了法庭辩论时所需的依据。





就在加拿大一家法院即将结束保释听证的时候，特朗普对路透表示，如果对国家安全有利或者有助于与中国达成贸易协议，他将干预美国司法部指控孟晚舟的案子。

法律专家与加拿大官员表示，特朗普的话可能让孟晚舟的律师有理由申诉此案具有政治动机，这点会在加拿大引起共鸣。在加拿大，法官特别小心避免法庭制度遭到滥用。





“ 他给了她的律师们一个机会，可以声称这起诉讼已被政治化，引渡程序应该终止， ” 加拿大达尔豪斯大学国际法教授 Robert Currie 表示。一名加拿大官员也认为，可以在举证时搬出特朗普的言论。





但 Currie 还表示， “ 这并没有十足的把握。 ”





美国方面指控孟晚舟在关于与伊朗有关联的交易方面对多家跨国银行做出误导性陈述，导致这些银行有违反美国制裁措施及遭到严重惩罚的危险。孟晚舟表示自己是无辜的。





若加拿大法院裁定引渡要求合理，则接下来加拿大司法部长必须决定是否将孟晚舟引渡至美国。若被引渡至美国，孟晚舟将面临美国指控欺诈多家金融机构，每项罪名最高可判 30 年徒刑。





美国司法部一位高级官员周三对特朗普总统关于他可能干预华为财务长 (CFO) 孟晚舟被捕一案的说法予以反驳。





美国司法部助理部长 John Demers 在参议院关于中国间谍活动的听证会上表示，司法部不是 “ 贸易的工具 ” 。





“ 我们在司法部的工作是执法，不是贸易， ”Demers 在被民主党参议员 Richard Blumenthal 问及特朗普的言论时说。





周三无法联系到孟晚舟的律师取得评论。白宫未立即回覆置评要求。





加拿大外交部长弗理兰 (Chrystia Freeland) 称，法律程序不应该被政治目的劫持，而且如果孟晚舟的律师决定抗拒引渡的话，可以把特朗普的言论当作依据。





“ 我们的引渡合作伙伴不应试图将引渡程序政治化，或将其用于追求正义和遵守法治以外的目的， ” 她表示。





无论如何，有件事是很明确，孟晚舟将留在温哥华很长一段时间。在加拿大引渡程序中用尽一切法律途径，可以花上长达

12

年时间。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





