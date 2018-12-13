英首相:将尽全力赢得不信任投票并将脱欧进行到底

由于对首相特雷莎 · 梅领导的英国脱欧谈判、尤其是与欧盟达成的脱欧协议草案内容不满，英国执政党保守党在 12 日发起对梅的不信任投票。如果半数以上保守党议员对首相表示不信任，梅就要辞职下台。她当天发表声明称，将竭尽全力赢得不信任投票并将脱欧进行到底。

据英国《每日电讯报》 12 日报道，英国保守党组织 “1922 委员会 ” 主席布雷迪当天宣布，要求对梅提出不信任投票的议员人数已经超过了所要求的 48 人，不信任投票将于当天晚上 6 时到 8 时举行， 315 名保守党议员将决定梅作为党魁和首相，是否可以留任。投票之后将立即进行计票，结果将在北京时间 13 日早晨公布。

想要过关，梅需要至少获得 158 名保守党议员的支持。如果在投票中获胜，保守党在未来 12 个月将不能再对她提起不信任投票。如果落败，梅被迫成为看守政府首相，保守党将在六周内启动党魁及首相人选的竞逐。任何获得两名本党议员支持的保守党议员，都可以参选。《泰晤士报》称，前外交大臣约翰逊等有意愿参加角逐。

梅周三在唐宁街 10 号发表讲话，表示将会尽全力争取领导权。英国广播公司称，梅表示，自己的首要任务就是推动英国脱欧，现在一切都在掌控之中。现在改变保守党党魁将使英国的未来处于危险之中。她警告说，一旦首相换人，英国势必要推迟脱欧计划，无法如期在明年 3 月 29 日离开欧盟，甚至彻底放弃脱欧。梅表示，因为这次党内的不信任投票，她不得不取消当天前往都柏林与爱尔兰总理瓦拉德卡会面的计划。

11 日，梅旋风式到访海牙、柏林和布鲁塞尔，希望与欧盟领导人重新就脱欧协议进行商讨。不过德国总理默克尔周三再次重申，不会就脱欧协议重新进行谈判。欧洲理事会主席图斯克称，会听取梅的评估，之后再和其他成员国进行商量。他表示，欧盟也将做准备，应对可能出现的英国无协议脱欧。





英国工党领袖科尔宾表示，英国已经失去了 “ 正常运转的政府 ” 。他要求对保守党政府提出不信任投票。亲欧盟的苏格兰民族党以及自由民主党表示，会对梅政府投下不信任票。就连原先支持梅政府的北爱尔兰民主统一党也认为现在情况非常混乱，一切要看保守党党内投票结果再定。

对于国内的政治乱局，英国民意近期也出现变化。《泰晤士报》公布的最新民调显示， 49% 的英国人认为，脱欧是一个错误决定。只有 38% 的受访者仍然坚持英国应当脱欧。两者人数比例相差 11% ，这也是自 2016 年英国举行脱欧公投以来，民意在脱欧问题上体现出的最大差距。

最新公布的民调显示，梅在英国的支持率为

28%

。《每日电讯报》称，根据媒体的调查统计，截至

12

日下午，已有至少

158

名保守党议员表示会支持梅留任。不过此次不信任投票，还是对梅的政治生涯造成打击。《卫报》援引首相发言人的暗示之语说，梅即便是赢得不信任投票，也需要对党内议员承诺，自己不会以这次的胜利作为寻求连任的理由。在英国下届大选举行前，她会主动辞去首相职务，以此换得保守党内部的团结。

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