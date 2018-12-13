日本首单国产防务装备出口瞄准菲律宾 用意何在？

日本要跟美国争菲律宾的防空雷达市场了。

据日本经济新闻，日本政府正计划向菲律宾出口能够探测和追踪他国战斗机的防空雷达。如果该计划得以实现，将是日本国产防务装备首次对海外出口。

据报道，菲律宾向日本、美国和以色列询问了购买雷达的相关信息。该国向日本询问的是三菱电机生产的 FPS3 型路基警戒管制雷达的改良款。





这款雷达带有探测战斗机和导弹的天线，被日本航空自卫队从 1991 年开始用于对侵犯领空的行为进行警戒监视和导弹防卫侵犯。

由于 FPS3 型号较老，日本正结合菲律宾的需求进行改进，希望通过降低成本从而获得订单，预计售价在 10 亿（合人民币 6073 万元）到 20 亿日元左右。菲律宾将在对比各国方案后作出最终决定。

从禁止出口武器到让国产装备走出国门

实际上，二战结束以后的一段时期，日本都无法向海外出口武器装备。

1967 年，日本作为二战战败国依据和平宪法颁布了 “ 武器出口三原则 ” ，即禁止向社会主义阵营国家、联合国规定实施武器禁运国家以及陷入国际冲突的当事国或面临冲突危险的国家出口武器。 1976 年，日本政府对上述原则进行增补，实际上全面禁止了武器出口。

但在 2014 年，日本政府在国家安全保障会议上审议通过了 “ 防卫装备转移三原则 ” 取代 “ 武器出口三原则 ” 。根据新的 “ 三原则 ” ，如果满足有利于日本安全保障等条件，则允许出口防务装备和开展国际共同开发，大幅放宽了日本对外输出武器和军事技术的限制。





此后，日本政府开始增加对海外出口防务装备，只是过程曲折、屡屡受挫。日本政府曾尝试对澳大利亚出口新型潜艇，但最终让法国抢了先机，泰国空军的防空雷达订单也被西班牙企业抢走。而其对英国出口 P1 巡逻机的计划也受挫告吹。

唯有三菱重工向美国出口地对空导弹 PAC2 零部件的交易和两项与菲律宾的交易达成协议，向印度出口救援飞机和此次向菲律宾出口防空雷达的计划则还在协调中。

也就是说，日本在通过新的 “ 三原则 ” 以来，国产装备尚未真正走出国门。

据《外交学者》，日本推动这些协议的达成是为了实现国防国际化，即确保日本能够拥有一个强大且具有足够竞争力的国防工业基地，避免其完全依赖外国国防工业。





日菲间的防务合作很 “ 独特 ”

长期以来，日本和菲律宾的防务合作主要通过自卫队与菲律宾军方的联合训练实现。

近年来，两国的防务合作向装备品领域扩大。 2016 年 2 月 29 日，日本和菲律宾签署了防务设备转让协议，使菲律宾成为第一个与日本签署此类协议的东南亚国家。

2018 年 3 月，日本向菲律宾海军无偿转让了海上自卫队的 TC90 教练机。在 6 月的日菲防长会议上，双方就日本向菲律宾空军无偿转让陆上自卫队的 UH1H 多用途直升机的零部件达成协议。





据日本经济新闻，日本和菲律宾着眼的是海洋安全领域的合作，日本拟通过出口防空雷达来提高菲律宾军方的警戒监视能力，从而确保其 “ 海洋安全 ” 。

据《外交学者》分析，日本寻求与英国、澳大利亚和印度开展合作具有广泛的背景，即培育国防工业以提高其竞争力。但是，该国与菲律宾的防务合作是 “ 独特 ” 。

该分析称，日本已经在 “ 国家安全战略 ” 和 “ 国防计划指南 ” 中确定了加强其在东南亚的 “ 能力建设 ” 是高度优先的政策议程。在日本于 2014 年出台新的 “ 三原则 ” 之前，这一 “ 能力建设 ” 的重点是人员培训、转让可能对海事安全有用的非防务装备，以及对受援国提供财政援助、帮助其购买必要的设备。

随着新的

“

三原则

”

出台，日本克服了一个重要的国内障碍，终于将防务装备运用到能力建设活动中来。

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