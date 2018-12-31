亚马逊计划扩大全食门店 两小时配送将触达郊区

据《华尔街日报》消息，亚马逊将在美国继续扩大全食门店，此次覆盖范围包括郊区。去年，亚马逊完成了对全食的收购。

《华尔街日报》称此次扩张计划旨在进一步实现两小时配送服务 Prime Now 并将目标位置瞄准到了全食门店空缺的地区。据报道，新门店的选址面积将 “ 稍大于现有门店 ” ，因为它 “ 计划利用门店内的额外空间来储存亚马逊在线订单中的配送以及取货包裹。

报道原文如下：

“ 亚马逊在 60 多个城市内为其 Prime 会员提供两小时配送服务 Prime Now ，此外还在近 30 个城市内最短可以 30 分钟时间为会员提供全食门店生鲜杂货配送。据知情人士透露，亚马逊计划将这些服务扩展到美国内近 475 家全食门店。亚马逊还希望能够继续用 Prime 会员的优惠福利吸引新的客户去全食购物，并能留住老客户。 ”

亚马逊没有立即就扩张计划进行置评。





2017 年以 134 亿美元收购了这家超市企业。当时，亚马逊平台上的食物销量难以实现快速增长，之后公司便决定收购全食。《纽约时报》指出，此次收购也 “ 代表着亚马逊与美国最大生鲜杂货供应商 ” 。 据《纽约时报》报道，亚马逊在年以亿美元收购了这家超市企业。当时，亚马逊平台上的食物销量难以实现快速增长，之后公司便决定收购全食。《纽约时报》指出，此次收购也代表着亚马逊与美国最大生鲜杂货供应商 沃尔玛 之间长期争斗的一次重大升级，后者在互联网购物方面一直在努力追赶亚马逊

Prime Now 的服务，不断增加公司的盈利能力。九月，亚马逊的市值达到了 1 万亿美元，成为继 1 万亿美元的公司。但在两个月后，由于科技股票受到冲击，亚马逊的市值蒸发了 2500 亿美元。 亚马逊将继续扩大全食门店并改进的服务，不断增加公司的盈利能力。九月，亚马逊的市值达到了万亿美元，成为继 苹果 之后第一家市值达到万亿美元的公司。但在两个月后，由于科技股票受到冲击，亚马逊的市值蒸发了亿美元。

本月，《华尔街日报》还报道称亚马逊将停止与生鲜杂货服务

Instacart

合作，这对后者来说造成了一次重创。《

TechCrunch

》本月报道称，在一些国家内，

Instacart

只能是通过全食来下单。公司目前至少已经裁员

60

人。双方之间的合作关系将于

2

月

10

日正式结束。

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