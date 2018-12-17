检方望就通俄门当面讯问特朗普 律师：除非等我死

台媒称，美国总统特朗普的律师朱利亚尼12月17日表示，特朗普不会坐下来回答特别检察官米勒更多有关俄罗斯疑似干预2016年总统大选的相关问题，说这件事“除非等到我死”才会发生。
据台湾联合新闻网12月17日援引法新社报道，朱利亚尼表示，无法信任米勒和他的检方团队能公正对待特朗普，更暗指检方曾设圈套让另一名证人作伪证。
报道称，特朗普上个月递交“通俄门”调查相关问题的书面答复后，各大媒体报道指出，现在米勒希望能当面讯问特朗普。朱利亚尼接受《福克斯周日新闻》访问谈到这件事时说：“祝好运，祝好运。”
朱利亚尼还说：“除非等到我死。”
报道称，米勒针对特朗普竞选阵营因疑似勾结俄罗斯一事展开调查，19个月以来已依联邦罪名起诉数十位相关人士，部分人士已认罪或遭判刑。
报道还称，至于特朗普支付封口费给两名声称曾与他发生性关系的女子，朱利亚尼则说这件事没有违反联邦选举法，因为付钱目的只是为了避免让家人难堪，而不是影响2016年总统大选。
特朗普前私人律师科恩上周被法院判处3年徒刑，因为他替特朗普支付封口费给成人片女星及前花花公子女郎。
特朗普最初否认知情封口费一事，后来又将这件事怪罪于科恩的糟糕建议，今天他还在推特发文，痛批美国联邦调查局（FBI）处理科恩的方式。
特朗普贴文写道：“记住，科恩沦为‘叛徒’前，FBI做了完全难以想象且前所未闻的事情，直到猎巫行动非法展开。他们闯进一名律师的办公室！”
法新社报道称，FBI当初有搜索科恩的搜查令。
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