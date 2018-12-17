检方望就通俄门当面讯问特朗普 律师：除非等我死

台媒称，美国总统特朗普的律师朱利亚尼 12 月 17 日表示，特朗普不会坐下来回答特别检察官米勒更多有关俄罗斯疑似干预 2016 年总统大选的相关问题，说这件事 “ 除非等到我死 ” 才会发生。

据台湾联合新闻网 12 月 17 日援引法新社报道，朱利亚尼表示，无法信任米勒和他的检方团队能公正对待特朗普，更暗指检方曾设圈套让另一名证人作伪证。

报道称，特朗普上个月递交 “ 通俄门 ” 调查相关问题的书面答复后，各大媒体报道指出，现在米勒希望能当面讯问特朗普。朱利亚尼接受《福克斯周日新闻》访问谈到这件事时说： “ 祝好运，祝好运。 ”

朱利亚尼还说： “ 除非等到我死。 ”





报道称，米勒针对特朗普竞选阵营因疑似勾结俄罗斯一事展开调查， 19 个月以来已依联邦罪名起诉数十位相关人士，部分人士已认罪或遭判刑。

报道还称，至于特朗普支付封口费给两名声称曾与他发生性关系的女子，朱利亚尼则说这件事没有违反联邦选举法，因为付钱目的只是为了避免让家人难堪，而不是影响 2016 年总统大选。

特朗普前私人律师科恩上周被法院判处 3 年徒刑，因为他替特朗普支付封口费给成人片女星及前花花公子女郎。

特朗普最初否认知情封口费一事，后来又将这件事怪罪于科恩的糟糕建议，今天他还在推特发文，痛批美国联邦调查局（ FBI ）处理科恩的方式。

特朗普贴文写道： “ 记住，科恩沦为 ‘ 叛徒 ’ 前， FBI 做了完全难以想象且前所未闻的事情，直到猎巫行动非法展开。他们闯进一名律师的办公室！ ”

法新社报道称，

FBI

当初有搜索科恩的搜查令。

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