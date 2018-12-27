普京坐镇高超音速核导弹试射 击中6000公里外目标

美俄军事角力持续之际，俄罗斯媒体引述消息披露，俄军海神核动力鱼雷已展开测试。在总统普京亲自坐镇督师下，军方一款新型高超音速核导弹（ Avangard hypersonic system ）成功在测试命中目标；普京随后宣布该导弹明年服役。

据俄罗斯塔斯社报道，属于俄军最新型战略武器的海神，在测试期间以俄军一艘核潜艇作为搭载平台。为防潜在敌人侦察测试过程，军方严密保护鱼雷的测试海域。海神可搭载常规或核子弹头，主要对付敌人的沿岸基建、海军基地、航空母舰战斗群，预料于 2027 年前交付军方。









在周三（ 26 日），一枚搭载先锋高超音速滑翔弹头的导弹，在南部乌拉尔地区发射升空，顺利击中 6000 公里外、位于远东堪察加半岛的目标。普京在国防部控制中心观看测试过程，事后宣称没有国家的防御系统可以拦截先锋，并宣布战略导弹部队明年装备这款武器。

普京还表示，这是一个巨大的成功和一个巨大的胜利。俄政府将继续采取额外措施，无条件地为军队开发新的武器系统。









普京于今年 3 月首次公开海神及先锋，指先锋拥有洲际飞行的能力，飞行速度可达音速 20 倍，通过其飞行路径和高度进行机动运作，并且能突破任何反导弹防御。普京也曾多次强调只有俄罗斯拥有高超音速武器。

俄罗斯海军司令科洛列夫（

Korolev

）批评，美国增加在俄方周边水域，部署非核武的高精准战略武器。据报美国完成制订全球即时打击计划，以精准的常规武器发动攻击，摧毁敌人主要军事设施。

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