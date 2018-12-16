伊朗是中东不稳定的根源？伊外长:沙特和美国才是

伊朗外长扎里夫日前在接受美国媒体采访时驳斥了有关伊朗支持中东地区恐怖主义的指控，称是沙特和美国的行动导致了中东地区 “ 危险升级 ” 。





俄罗斯卫星通讯社在 16 日的报道中称，伊朗外长扎里夫在卡塔尔多哈论坛上接受 CNBC 采访时驳斥了 “ 伊朗是中东不稳定的根源 ” 的观点。扎里夫称，中东地区的不稳定是由 “ 沙特阿拉伯及其西方盟友正在执行的错误政策造成的 ” 。

扎里夫说： “ 我认为行动比言语更能说明问题，人们正在目睹造成该地区不稳定的根源，无论是在也门，还是在其他地方 ” 。

扎里夫所提到的也门内战，被联合国称为 “ 世界上最严重的人道主义危机 ” 。报道称，沙特指责也门胡塞叛军应对危机负责，指责他们得到了德黑兰的支持，而伊朗则指责沙特领导的空袭行动造成数千人死亡。

国际援助组织和各国政府一直敦促沙特阿拉伯及其盟国停止空袭。目前在也门有 1200 万人面临饥饿。五个国际援助组织在本月早些时候曾发表声明警告说，如果华盛顿不结束对沙特的支持，它也将 “ 为几十年来最大的饥荒承担责任 ” 。

12

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也门问题瑞典和谈落幕，交战双方就荷台达地区停火、换俘等问题达成一致。这是自战争爆发以来朝着和平迈出的最重要的一步。

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