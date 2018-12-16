7岁移民女童惨死边境 美国政府被动承认拒绝担责

美国移民问题再爆人道丑闻。据《华盛顿邮报》 12 月 14 日报道，一名 7 岁的移民女童在美国政府的管控之下，健康迅速恶化，竟于 27 小时内不幸去世。

负责边境移民事务的美国国土安全部（ DHS ）被指工作疏忽，应为女童之死负责。但是，他们不但拒绝承担责任，甚至没有主动公开其死讯，只是在媒体曝光之后，才被动承认此事。

7 岁女童生死 8 小时

女童名叫雅克琳 · 卡尔（ Jakelin Caal ）， 7 岁，来自哥伦比亚，于 12 月 6 日晚 21 点左右，随父亲和另外 161 名移民来到国边境。移民路上，雅克琳完全没有饮食，到达美国边境的时候，不但身体虚弱，还发着 41 度的高烧。

迎接他们的是美国国土安全部在当地仅有的 4 名工作人员。美方人员没有简单粗暴地逮捕这批移民，而是给难民发放食物和饮用水，再将他们进一步转移安置。

不过，此后 8 个小时内，雅克琳的病情并没有受到美国工作人员、乃至她亲生父亲的重视，也没有及时接受救治。也许谁都没有想到，从踏上美国边境的那一刻起，雅克琳的生命只剩下了短短的 27 个小时。

几乎熬过整个通宵之后，第二天清晨大约 5 点，雅克琳和父亲终于坐上了美方安排的大巴，被送入美国进行安置。在车上，父亲告诉美方人员，雅克琳生了病。雅克琳随即被送往当地一家大型儿童医院接受治疗，却抢救无效，于 15 个小时之后撒手人寰。她的死因包括缺水、休克和肝脏衰竭。

美国拒绝承担责任

有评论认为，美国国土安全部工作疏忽，应该为雅克琳之死负责。从雅克琳遇到美方人员到坐上大巴，她拖着病体在美方人员的管控下等待了 8 个小时，而美方人员对此竟毫不知情，更没有加以救治和干预，以致悲剧发生。

美国政府却不这么想，美国海关和边境保护局（ CBP ）官员拒绝为雅克琳之死承担责任。美国政府声称，美方人员对这批难民进行健康筛查时，并没有发现雅克琳的病情，而且雅克琳的父亲也没有告知美方。

白宫发言人霍根 · 吉得利更表示，美国政府不需要为雅克琳之死负责。他说： “ 一个家长带着孩子，长途跋涉，穿越墨西哥来到美国。美国政府需要为他们负责吗？不。 ”

“ 如果我们能团结起来，通过一些常识性的法律，阻止那些移民越境来到美国，鼓励他们通过正确的、合法的途径移民到美国，那些死亡、袭击、强奸、拐卖儿童、贩卖人口，都会烟消云散。 ”

媒体曝光后 被动承认





值得一提的是，雅克琳去世之后，美国国土安全部开展了内部调查，却没有对外公开此事。直到媒体曝光其死讯，美国国土安全部才被动承认确有其事。

雅克琳离世 3 天之后，美国海关和边境保护局局长凯文 · 麦卡利南曾向美国参议院司法委员会表示，边检部门人手短缺，设备不足，面对大量移民有心无力，要求增派医疗和社会工作人员予以支持。

“ 哭穷 ” 之际，麦卡利南竟对雅克琳之死只字未提，直到又过了 2 天，《华盛顿邮报》将此事曝光，美国国土安全局才被动承认确有其事。

美国海关和边境保护局的统计显示， 2018 财年，共有 281 位移民在美国 - 墨西哥边境死亡。这一数字在 2017 年为 298 人， 2012 年则高达 471 人。美国政府也因为边境移民人权危机受到广泛指责。

美国多位资深民主党人士呼吁对雅克琳之死展开调查，要求反思美国政府的移民政策，强调保护移民的生命安全。

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