马克龙引火自焚 法国势将向右转

普天同庆的圣诞节即将到临，人多势众的法国示威者却向总统马克龙发出诅咒似的怒吼： “ 你过不了今个圣诞！ ” 事缘黄背心运动烈火熊熊，持续四星期仍然没有平息迹象，上周六再有 12 万人在全国抗议，焦点溢出于原先犯了众怒的增收燃油税，如今的情况是所有民间疾苦社会不公的罪责都归咎到马克龙头上，示威者不把总统撵下台不罢休。





由于黄背心运动造成严重破坏，重创法国经济，本来圣诞节销售旺季的当下竟然市面萧条，该国财政部长勒梅尔（ Bruno Le Maire ）形容为 “ 简直是一场浩劫 ” ，所以马克龙不得不广泛协商，接待各政党、各工会和民间组织展开对话（群龙无首的黄背心运动找不到直接的对口单位），并且计划在巴黎时间周一晚上 8 时发表全国电视直播讲话。





香港时间截稿之时未能得悉马克龙讲话内容，但正常推测，为求扑火的他不外乎认错兼派糖，推出纾困措施回应民众诉求，只不知他在核心的税务问题之上会否大刀阔斧调整以讨好示威者；假若纾困措施仅属于隔靴搔痒一类，声称奉行中间路线的马克龙应难以摆脱非常危险的政治泥淖，并且可能将法国推向右倾民粹主义的漩涡。





黄背心运动的导火线是燃油税，旁及各式各样的经济民生，不妨理解为贫富悬殊所造成怨气的总爆发。然而，柴米油盐的诸般苦恼归根究柢又回到税务问题，正正由于马克龙在税制方面予人不公平观感，因此他被狠斥为 “ 劫贫济富 ” ，坚离地的 “ 富人总统 ” 绰号不胫而走。





首先必须了解一点，法国税率之高冠绝欧洲以及所有发达国家，这早就是澎湃的民怨所在，马克龙去年高票当选总统，除了传统的左翼和右翼政党皆表现不济之外，其中一大原因是选民把减税的希望寄托于这位银行家出身的新晋政客。根据经济合作暨发展组织（ OECD ） 12 月初公布的数据显示， 34 个成员国整体平均政府税收相当于国内生产总值（ GDP ）的比例是百分之三十四点二，而法国的比例则增至百分之四十六点二，取代丹麦成为 “ 万税王者 ” 。





法国人承担超高税率，虽说换来优渥的社会福利，但对于中低阶层而言始终过于沉痛，减税呼声响彻云霄乃人之常情，于是中间派的马克龙被委以重任。讽刺的是，帅哥总统执政后表面上实施了不少税务改革，可是中低阶层完全不觉受惠；他的税改大动作倾侧于放宽俗称 “ 富人税 ” 的财富团结税（ ISF ），真正得益的是富裕阶层。





按照原本规定，任何人财产超过 130 万欧罗，每年须缴财富团结税，新规定则把财产范围缩窄至房屋物业，其他资产例如股票、游艇和超级跑车等等可获豁免。如此一来，富裕阶层获得大幅减税，普罗百姓继续为口奔驰，在失业率高达百分之九的社会里面挣扎求存；偏偏马克龙还要以环保为名，额外征收燃油税，这就把中低阶层触怒个透，黄背心运动一呼百应，一发不可收拾。





贫富悬殊在世界各地都有可能造成社会不安，香港当然亦受困扰，其他例子俯拾皆是，法国尤其险峻的是整体税率本已超高，居然遇上一位跟民意背道而驰的总统，黄背心运动尽管掺杂暴力成分，不过法国人普遍予以同情。要是仔细分析的话，燃油税所得只有百分之十用作推动洁净能源，其余拨归库房，即是变相填补那笔减收的富人税，普罗大众不怒火中烧才怪！





马克龙引火自焚，若然推出纾困措施能够扑火，固然额手称庆，假如拒绝恢复富人税而令到自己真的

“

过不了今个圣诞

”

，实乃咎由自取。无论如何，经此一役，相信法国势将向右转，中间路线不再灵光，谁打着民粹的旗帜，谁就有望得到支持。（路透社）

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