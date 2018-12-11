上周五华为高官孟晚舟被逮捕并可能引渡美国的案子导致美国股市暴跌。今天孟晚舟保释听证会进入第二天，美国股市在交易中也出现过大幅下跌的情况，但投资人担忧的似乎已不再是这一具体个案。
英国脱欧表决推迟以及中国一家法院下令禁售苹果部分手机，导致今天早盘股市大幅度下跌。但午盘后投资人对苹果销售禁令有了新的解读，科技股领升，股市出现全面反弹。
截至下午4点收盘，道琼斯指数升了34.31点，升幅为0.14％，收报24,423.26；标准普尔500指数升4.64点，升幅为0.18％，报收2,637.71点；纳斯达克综合指数上涨51.27点，涨幅为0.74％，报收7,020.52。
中国一家法院周一批准了美国芯片制造商高通公司申请的临时禁止令，禁止苹果公司在中国的4家子公司进口和销售部分苹果手机。高通指控苹果公司违反了高通的两项专利。苹果股票一度下跌2%。
对美中贸易关系的担忧也是早盘市场走低的原因之一。投资人一直担心美中贸易关系的不确定性，中国科技巨头华为首席财务官孟晚舟在加拿大被逮捕加剧了这种不确定性。
但市场对正在温哥华进行的保释听证会似乎已经从上周五的过度反映中脱敏。
午盘之后，市场在评估了美中关税对行业的影响，以及中国禁止销售较旧苹果型号手机的影响之后，市场出现反弹，芯片相关股票表现亮丽。PHLX半导体指数升1.48%，高通股票升2.14%，苹果升0.66%。
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