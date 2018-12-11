上周五华为高官孟晚舟被逮捕并可能引渡美国的案子导致美国股市暴跌。今天孟晚舟保释听证会进入第二天，美国股市在交易中也出现过大幅下跌的情况，但投资人担忧的似乎已不再是这一具体个案。





英国脱欧表决推迟以及中国一家法院下令禁售苹果部分手机，导致今天早盘股市大幅度下跌。但午盘后投资人对苹果销售禁令有了新的解读，科技股领升，股市出现全面反弹。





截至下午 4 点收盘，道琼斯指数升了 34.31 点，升幅为 0.14 ％，收报 24,423.26 ；标准普尔 500 指数升 4.64 点，升幅为 0.18 ％，报收 2,637.71 点；纳斯达克综合指数上涨 51.27 点，涨幅为 0.74 ％，报收 7,020.52 。





中国一家法院周一批准了美国芯片制造商高通公司申请的临时禁止令，禁止苹果公司在中国的 4 家子公司进口和销售部分苹果手机。高通指控苹果公司违反了高通的两项专利。苹果股票一度下跌 2% 。





对美中贸易关系的担忧也是早盘市场走低的原因之一。投资人一直担心美中贸易关系的不确定性，中国科技巨头华为首席财务官孟晚舟在加拿大被逮捕加剧了这种不确定性。





但市场对正在温哥华进行的保释听证会似乎已经从上周五的过度反映中脱敏。





午盘之后，市场在评估了美中关税对行业的影响，以及中国禁止销售较旧苹果型号手机的影响之后，市场出现反弹，芯片相关股票表现亮丽。 PHLX 半导体指数升 1.48% ，高通股票升 2.14% ，苹果升 0.66% 。





有分析人士认为，对苹果手机的禁售只涉及一部分较老的型号，虽然今天的新闻仍导致了不确定性，但苹果很大程度上不受这一禁止令的影响。而苹果也已经就此禁令提出了上诉，要求推翻这一在中国禁售苹果手机的禁令。（美国之音）

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