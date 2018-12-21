防恐攻 警方：德国西部机场加强安全防卫

由于一些未经证实的媒体报导指称恐攻威胁，警方表示，德国西部数座机场今天加强安全防卫工作。
根据联邦警方发言人，重装警察今晚在数座机场巡逻，包括斯图加特（Stuttgart）机场、卡尔斯鲁厄/巴登-巴登机场（Karlsruhe/Baden-Baden）、腓特烈港（Friedrichshafen）机场和曼罕（Mannheim）机场。
这名发言人表示，警方加强安全防卫工作将持续至接获进一步通知为止。
这些机场的发言人指出，到目前为止，没有航班受到影响。
部分媒体推断，警方加强安全防卫，是因为发现包括一名激进伊斯兰教徒在内的4名男子，据称怀疑他们计划攻击。对此，警方未加证实。
“每日镜报”（Tagesspiegel）报导，数天前，这些男子在斯图加特机场被监视器拍到，他们逗留在金属探测器附近，并未要搭机且未携带行李。
西南广播公司（Suedwestrundfunk）也报导，摩洛哥当局已通知德国，他们截取到可能对德法边界附近一处机场发动攻击的对话。
德国城市罗伊特林根（Reutlingen）警方表示，为了以防万一，小型机场也已加强安控。（中央社）
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