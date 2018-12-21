防恐攻 警方：德国西部机场加强安全防卫





由于一些未经证实的媒体报导指称恐攻威胁，警方表示，德国西部数座机场今天加强安全防卫工作。





根据联邦警方发言人，重装警察今晚在数座机场巡逻，包括斯图加特（ Stuttgart ）机场、卡尔斯鲁厄 / 巴登 - 巴登机场（ Karlsruhe/Baden-Baden ）、腓特烈港（ Friedrichshafen ）机场和曼罕（ Mannheim ）机场。





这名发言人表示，警方加强安全防卫工作将持续至接获进一步通知为止。

这些机场的发言人指出，到目前为止，没有航班受到影响。





部分媒体推断，警方加强安全防卫，是因为发现包括一名激进伊斯兰教徒在内的 4 名男子，据称怀疑他们计划攻击。对此，警方未加证实。





“每日镜报”（ Tagesspiegel ）报导，数天前，这些男子在斯图加特机场被监视器拍到，他们逗留在金属探测器附近，并未要搭机且未携带行李。





西南广播公司（ Suedwestrundfunk ）也报导，摩洛哥当局已通知德国，他们截取到可能对德法边界附近一处机场发动攻击的对话。





德国城市罗伊特林根（ Reutlingen ）警方表示，为了以防万一，小型机场也已加强安控。（中央社）

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