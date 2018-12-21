美国再冻结15名俄国间谍在美全部资产

美国与俄罗斯之间的间谍战与网路攻击一直未停歇，近日美国又公布 15 人制裁名单，其中包括俄罗斯间谍或是特定机构的成员；美国财政部长努勤（ Steven Mnuchin ）还痛斥这些人“行为恶劣”。

综合外媒报导，美国联邦政府为针对俄罗斯涉嫌干涉 2016 年美国总统大选，美国财政部在 12 月 19 日公布 15 人制裁名单，其中名单不只有俄罗斯的情报机构“格鲁乌（ GRU ）”的间谍，还包括俄罗斯“恶名昭彰”的官方机构“网际网路研究所”的成员，美国公民将不得与被制裁的个人与实体进行商业交易，而被制裁者在美国的财产都被冻结；美国财政部长努勤表示，美国将会继续与盟邦及国际伙伴采取联合行动，以遏止俄罗斯、其代理人与情报机购一贯的恶劣行径。





有份将被提交给美国参议院的报告指出，俄罗斯的网际网路研究所涉嫌透过各大社群平台，煽动美国选民将票投给川普，并散布假消息，让反对川普的选民选择不去投票；而“格鲁乌”与“网际网路研究所”也被指控涉嫌骇入世界反兴奋剂机构、禁止化学武器组织以及其它非政治组织。





另外，美国当局所指的“恶劣行径”也包括发生在今年

3

月发生在英国的一起暗杀未遂案，居住在英国的前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（

Sergei Skripal

），与其女在英国遭到俄罗斯间谍下毒案杀，所幸紧急送医后捡回一条命。（自由时报）

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