法国总统马克龙对抗议者让步 将给国家财政带来严重赤字

法国总统马克龙在反政府抗议活动面前让步后，政府将不会大幅削减支出，这样一来明年法国的预算赤字将超出欧盟的上限。





马克龙周一宣布上调最低工资，并降低多数养老金领取者的税收，希望藉此平息持续将近一个月的公众抗议活动。





但这些举措将给财政留下 100 亿欧元 (110 亿美元 ) 的窟窿，使法国赤字与 GDP 之比重新高于欧盟规定的 3% 上限，对马克龙这位改革派构成沉重打击。





“ 我们正准备加快减税，为劳动者提供财政帮助， ” 法国总理菲利普 (Edouard Philippe) 对议会表示。 “ 这不可避免地会影响到赤字。 ”









菲利普没有详细说明，在公共财政或可能的减支措施方面做出的让步会带来何种影响，只是说政府的目标是阻止支出增长。





“ 在所有可能出现的情境下， 2019 年公共赤字将高于 3.0% 的基准， ” 法国兴业银行分析师 Michel Martinez 在研报中写道。





法国若打破欧盟赤字上限，则其在欧洲伙伴国面前的财政信誉可能会受损。马克龙就任总统之前，巴黎对该赤字上限持轻视态度达 10 年之久。





而如果布鲁塞尔对此表现出任何宽大迹象，都可能使欧盟执委会与意大利就减少赤字问题进行的紧张讨论变得复杂化。





周二，法国

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德国

10

年期公债收益率差达到一年半最阔水准。

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路透社

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