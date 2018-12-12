屡屡碰壁 华为为何难令西方释疑

华为高管、创办人任正非之女孟晚舟在温哥华被加拿大当局拘捕，并面临被引渡美国的消息传出后，这家电信设备巨头再度成为争议焦点。美中两国正在就贸易争端展开关键谈判之时，围绕孟晚舟和华为的这一事件引起市场的波动。





尽管孟晚舟被捕是因涉嫌违反美国对伊朗的制裁令，并未涉及不断升温的美中贸易战。但外界担心它可能导致双方刚刚就缓和争端达成的脆弱的意向崩溃，令贸易战恶化。





华为是一家中国民营企业，也是全球最大的电信设备生产商。即便在当前民营经济面临 “ 国进民退 ” 大逆势之时，它仍能得到当局强力的支持。这是因为它不是家普通的民营企业。从孟晚舟被拘捕后中国官方的强烈反应可以看出，华为对当局来说非常重要。





过去的周末，中国当局以罕见的姿态，对一个有多本护照的中国公民因在境外被捕而发出强烈的抗议。外交部副部长乐玉成周六、周日接连召见加拿大和美国驻华大使，就事件提出严正交涉和强烈抗议。





北京甚至威胁加方，称若不放人， “ 必将造成严重后果。 ” 虽然尚不清楚何为 “ 严重后果 ” ，但显然北京因此事件被激怒了。





华为的竞争者，同为中国民企的中兴今年早些时候因违反美国对伊朗等国的制裁令受到美国商务部的处罚，险些关门。当时北京并没有如此强烈的反应。





当然，中兴在规模上远不及华为，两者间还有瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚。西方媒体认为，华为被视作中国崛起的缩影，因而北京会为任正非之女被捕而发怒。





华尔街日报网站的一条视频，对华为的规模做了如此描述： “ 华为是一家全球电信巨头。它在上个季度售出了 5 千 2 百万部手机，比苹果多 7 百万部。它是第二大手机制造商，仅次于三星。它雇有 18 万人，超过英特尔的雇员人数。它去年营业额达到 925 亿美元。那可是脸书的两倍。 ”





而这并不是全部，更重要的是，华为是全球 5G 网络技术的领跑者。在这个不久将能够把所有东西连接起来的超快无线通讯技术领域，华为最大的竞争对手是爱立信和诺基亚，而美国却还没有一家能够与华为在 5G 技术上匹敌的竞争对手。





华为因此而引起美国的重视。美国担心，如果华为在 5G 技术上最终胜出，美国将被迫购买它的设备。





沙伯力博士（ Barry Sautman ）是香港科技大学社会学系的访问教授。他认为，美国毫无疑问会把华为视作发展 5G 的重要对手，因为美国想要确保在科技方面的全球主导地位。





沙伯力说，美国在谈到中国科技发展时并不客气。他说： “ 他们这样说，部分原因是他们认识到中国在过去二十年里发展很快，虽然还远远谈不上超越美国。尽管如此，在某些领域，中国却可能超过美国。美国政府对此而感到担忧。 ”





而更让美国人担心的是，这家中国的民营企业似乎和政府和军方有着很深的关系，是潜在的国家安全威胁。





华为是个中国式的成功故事。 1987 年，从部队转业的任正非集资 2 万 1 千元人民币创立华为公司。华为最初依靠任正非在军队的关系代理生产解放军驻香港企业的小型交换机，后制造万门交换机成功。他的成功还得益于第一任妻子的家庭背景。任正非因时任四川省副省长的岳父，即孟晚舟的外祖父孟东波的关系，获得巨量国企订单。到 90 年代末期，华为和少数几个竞争对手占有大部分的中国国内市场份额。到 2007 年，它在光传输网络、移动及固定交换网络、数据通信网络等领域已经拥有强大实力，在全球市场开始和爱立信、阿尔卡特和思科等通讯公司竞争。





华为在全球范围迅速扩展，并在印度、美国、欧洲、俄罗斯和中国主要城市设立研究所，是中国申请专利数量最多的公司。





但华为在美国的发展并不顺利。早在 2003 年，思科状告华为在多款路由器和交换机中盗用了其源代码。后思科称华为在路由器中移除了盗用的代码，撤回控诉。





除了知识产权方面的纠纷，美国人对华为最大的疑虑是它和中国政府及军方的关系。 2011 年，美国政府以国家安全为由，阻止华为收购 3Leaf 公司。





任正非的军人背景或许是个原因。他以上校军衔转业后即成立了华为公司，且早期合约基本是解放军控制的中资驻港企业，有明显政府背景。另一方面，军方长期无偿向华为提供关键技术，使其难以摆脱军方背景。





香港科技大学教授沙伯力认为，因为任正非和政府有良好关系而怀疑他有些奇怪。他说，在美国，没有人会问某家公司的高管的党派倾向，也不会认为他曾任军官有什么问题。





但是，许多人看到，中国公司独立于政府的程度比较低。简言之，就是说，在中国所有事都和政府有关。中国的商界领袖们知道自己的利益从何而来，很清楚和党搞好关系符合自己的利益。





中国政府在各个产业门类扶植的龙头企业中，虽然大多是国有企业，但也有一些私营企业，尤其是在高新技术产业部门。华为就是中国在通信器材制造方面的龙头企业。





华为希望打消外界的疑虑，并为此做了相当大的努力。公司发言人曾对媒体说，没有政府实体拥有华为股份。





但中共不需要通过拥有股份对其施加影响 。中共要求在所有企业设立党支部，民营企业也不例外。美国参议院情报特别委员会称， “ 这些党委是中共用于施加影响力、对公司施压，以及监督其表现的方式。 ”





Tech.co 一则有关华为的报道引述了美国智库兰德公司研究员蒂莫西 · 希斯对华为的看法。希斯说： “ 像华为这样的高科技公司在开发用于监控中国政府潜在敌人的技术。中国依靠这类公司致力发展成为一个大范围监控的国度，并刺探中国和国外的潜在威胁。出于这些原因，中国政府可望维持对华为的强力支持，在国家政府需要的时候，指望华为予以合作。 ”





去年六月中国通过的 “ 国家情报法 ” 中第一章第七条明确要求 “ 任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作，保守所知悉的国家情报工作秘密。 ” 这更令外界相信，华为会在国家和党需要的时候提供协助。





华为在美国引发国家安全方面的关注并非始于本届政府。 2014 年 3 月 24 日，纽约时报和德国明镜周刊根据美国国家安全局原合同工爱德华 · 斯诺登泄密的文件称，美国国家安全局曾侵入并暗中监视华为总部的服务器。





纽约时报的报道写到：华盛顿对华为的担忧可以追溯到近十年前，由研究机构兰德公司为美国军方就中国的潜在威胁所做的评估。兰德的结论是 “ 像华为这样的中国私营公司 ” 是一个由公司、研究机构和政府机关构成的秘密合作的新型 “ 数字三角 ” 的一部分。





兰德公司是在 2005 年 9 月发布这份题为 “ 中国防务产业新方向 ” 的报告的。





华为在对参议院情报特别委员会作证时矢口否认与中国军方有关连。但那并不能掩盖他和军方的关系，包括同时用于军方和民用的 5G 技术。





美国已经禁止华为参与 5G 网络建设，并且劝其盟国也对华为的 5G 说不。今年 6 月和 11 月，澳大利亚和新西兰先后以国家安全为由，决定禁止华为参与本地 5G 招标或使用华为 5G 设备。 12 月 5 日，英国电信也宣布，已将华为排除出其核心 5G 网络设备供应合同的竞标名单。日本方面也传出消息，称将禁止政府部门采购华为的设备。





美国因华为涉嫌违反美国对伊朗的制裁对孟晚舟提出的指控是否最终导致美国对其做出类似对中兴的禁售惩罚，目前尚不得而知。华尔街日报的一篇报道说，尽管华为在其高端手机上已经很大程度摆脱了对美国芯片商的依赖，但在其电信设备中，仍依赖美国的组件。报道说，大量的营业额来自中国的高通和英特尔对于华为而言，已不仅是供货商。华为在其年度报告中将英特尔称为在包括 5G 技术在内多个领域进行合作的 “ 战略伙伴 ” 。





如果美国决定禁止本国公司向华为销售半导体产品，可能令华为重创，也同样会对美国的公司造成伤害。（美国之音）

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