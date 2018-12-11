欧洲法院裁定英国可单方面撤销退欧 让反退欧人士燃起希望

欧盟最高法院 -- 欧洲法院周一裁定，英国政府可以单方面撤销退欧决定，无须与欧盟其他成员国磋商。这一裁定受到反对退欧人士的欢迎。





欧洲法院作出这个紧急裁决时，距离英国议会对首相特雷莎 · 梅与欧盟达成的退欧协议投票表决只有一天时间。欧洲法院称， “ 英国可以单方面撤销退出欧盟的通知。 ”





这个裁决与上周欧洲法院一位法律顾问给出的司法意见一致。这让反退欧人士燃起希望，认为可以举行新的公投，阻止计划中的英国 2019 年 3 月 29 日退欧。





特雷莎 · 梅的退欧协议在议会面临强烈反对，许多人预期她争取协议获批的努力将落空，当她周四前往布鲁塞尔参加峰会时，将与欧盟有更多艰难的谈判。





欧洲议会议员、苏格兰民族党成员 Alyn Smith 是向欧洲法院提出这项诉讼的原告之一，他表示： “ 今天的裁决在明天投票表决前向英国议员发出了一个明确信号：有一条走出这个乱局的路。对英国经济、就业和英国在世界舞台上的地位而言，隧道尽头出现了曙光。现在轮到英国做出决定了。 ”





“ 如果英国选择改变退欧的想法，那撤销第 50 条款是个选择，欧洲那边应该会全力展开双臂欢迎英国回归。 ”





支持退欧的英国环境食物及乡郊事务大臣高文浩淡化了该裁决影响，重申政府将坚持不改变退欧决定。





欧洲法院在声明中称，如果英国停止特雷莎 · 梅在去年启动的第 50 条款程序，英国应该不受惩罚， “ 这种撤销是根据其国家宪法要求决定的，相当于英国可按原条款继续留在欧盟。 ”





欧盟领导人一直坚称，他们欢迎英国改变主意，但很多欧盟官员和法律专家认为，需要其他 27 个成员国全部或是多数批准才能完全停止英退。





部分欧盟高阶官员先前也已经表示，英国应可以续留在欧盟，但可能被要求放弃过去 40 年取得一些特别条款，最为显着的是其支付欧盟预算可以取得高额折扣。





目前尚不清楚英国是否以及该如何重新举办公投，特别是距离英国退出欧盟时间已经不远。





如果特雷莎 · 梅在周二的表决中胜出，英国看来将按照上个月与欧盟达成的协议退欧。若特雷莎 · 梅在表决中败阵，那她自身的地位将陷于危殆，可能会进行新的选举，甚至可能举行新的公投。





然而特雷莎

·

梅警告称这可能引发动荡。民调显示，留欧与退欧的支持率差距不大。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





