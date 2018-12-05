习近平展开葡国访问 将加强一带一路合作

国家主席习近平由巴拿马转抵葡萄牙展开国事访问，与总统德索萨举行会谈。习近平表示，将与葡萄牙全面加强在“一带一路”框架的合作。





习近平抵达当地时表示，中葡关系从互信中展开， 1999 年完成澳门主权交接，为世界树立处理历史遗留问题的典范。明年建交 40 周年，就是双方关系发展的新起点。





习近平又赞赏葡萄牙坚持一个中国政策，愿与葡方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互理解和支持。





他表示，葡萄牙地理位置优越，是连接海上和陆上丝绸之路的重要枢纽，中葡开展“一带一路”合作，具有天然优势，双方将全面加强“一带一路”框架合作，为两国互利合作，开辟新领域、拓展新空间。





他称，双方要以签署中葡政府间共建“一带一路”合作谅解备忘录为契机，全面加强“一带一路”框架内合作，促进互联互通。双方要密切人文交流，加快推进里斯本中国文化中心筹建工作，加强教育、广播影视等领域交流。





葡萄牙总统德索萨在声明称，明年将迎来葡中建交 40 周年，葡萄牙期待深化与中国在经贸、金融、人文等领域交流合作，欢迎中国企业扩大对葡投资。葡萄牙支持“一带一路”倡议，愿成为陆上丝绸之路和海上丝绸之路在欧洲的枢纽。





德索萨表示，葡中在许多国际问题上立场相近，都支持多边主义，反对单边主义，支持自由贸易，反对保护主义，要密切在多边机构的协调。葡萄牙支持加强欧中关系，愿继续深化葡语国家与中国的合作。（信报）

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