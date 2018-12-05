中国或明年元旦起复购美国大豆

中美元首在 G20 峰会达成不加征新关税的共识后，美国农业部长珀杜说，中国可能于明年元旦恢复采购美国大豆。





今年七月起，中国对美国大豆等产品征收 25% 的关税，以报复美国对中国产品加征关税。中国是美国大豆的最大买家，占全美出口市场的 6 成。贸易战爆发以来，中国转向巴西等地入口大豆，美国豆农损失惨重。中美元首上周会晤后，中方同意进口大量美国的农业、能源及工业产品，以换取美方明年起暂缓加征新关税。





美国农业部长珀杜周一表示，中国可能明年 1 月 1 日前后恢复采购美国大豆，但暂未确定中国会否撤销美国大豆的进口关税。珀杜在一个农业会议上表示：“我们认为南美没有足够的大豆供应，让其坚持到新作物收成”、“中国将被逼回到美国市场，我们希望在阿根廷宣布的共识，会促成这件事。”





美国大豆协会发表声明，欢迎中美日前就经贸问题达成共识。协会主席海斯多费尔说，两国元首同意采取措施为贸易摩擦降温，这是美国豆农经历了数月大豆价格下滑和出口受阻后收到的第一个好消息，希望两国能达成长期协议，重建互惠的经贸关系。





另外，白宫早前发表“习特会”声明时，宣布两国定下

90

天贸易谈判限期，对于有分析称限期是由明年

1

月

1

日起计算，白宫澄清说，应该由上周六（

12

月

1

日）元首会晤起计算。换言之，“休战

90

天”的届满日期应是

2

月底，而非

3

月底。（星岛日报）

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