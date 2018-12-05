蓬佩奥宣告美国回归:美国将建立一个世界新秩序

美国国务卿蓬佩奥 12 月 4 日星期二在布鲁塞尔表示，美国总统特朗普将建立一个由美国领导和民主支持的新的世界秩序。





蓬佩奥说，特朗普政府不再愿意接受中国、伊朗和俄罗斯违反多项条约和多边协议的做法，将采取行动改革形成二战后国际秩序基础的机构。这些急需改革的机构包括联合国、欧盟、国际货币基金组织、世界银行等。





在布鲁塞尔举行的美国德国马歇尔基金会的演讲中，蓬佩奥发表了 “ 改革基于规则的国际秩序 ” 的讲话。他说，华盛顿在建立一个新的世界秩序，对抗俄罗斯、中国和伊朗对国际组织玩世不恭的滥用。他指责中国玩世不恭地利用世贸组织的规则，不公平地推动其自身的经济利益。他说，美国在推动世界银行和国际货币基金组织削减对中国等国家的资助，因为这些国家已经能进入金融市场筹集资本。





他敦促美国的盟国和特朗普总统一起对世贸组织、联合国、国际货币基金组织等机构进行诚实地评估。他说 :“ 不良的行为者利用我们领导力的缺乏，为他们自己谋利 ” ， “ 这是美国退守的毒果。特朗普总统决心要扭转这种局面 ” 。他说： “ 这就是特朗普总统在做的。他在让美国重返传统的世界中心领导角色 ” 。





美国总统特朗普因威胁要退出世贸组织而受到批评。蓬佩奥则辩护说，特朗普政府头两年的执政表明，特朗普总统没有在损害这些机构，他也没有放弃美国的领导，恰恰相反。 “ 在我们伟大民主最优秀传统中，我们团结各个伟大的国家，建立一个新的自由秩序，防止战争，实现所有国家更辉煌的繁荣。 ”





在这次美国外交政策演讲中，蓬佩奥还指出， “ 在特朗普总统的引领下，我们不会放弃国际上的领导地位，或者在国际体系中我们的朋友 ” 。





蓬佩奥还否认华盛顿在采取单方面的行动。他说： “ 甚至我们的欧洲朋友有时也会说，我们不是为了自由世界的利益而行动。这完全是错误的。 ” 他强调说： “ 我们的行动是在维持、保护和促进由主权国家组成的一个开放、正义、透明和自由的世界。这个工程将需要各国真正的，不是假装的，恢复自由秩序。这将需要一个坚定自信的美国和不仅来自我的国家的领导，而是全世界民主国家的领导。 ”





蓬佩奥星期二在布鲁塞尔参加北约外长会议，讨论同莫斯科最新的紧张局势，以及美国决定要退出

1987

年的《中导条约》在一些北约国家引起的关切。蓬佩奥说，华盛顿只是在采取行动改善或终止过时的，或无效的协议。

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