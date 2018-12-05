纳瓦罗：特朗普“吸引了中国的注意”

美国白宫贸易与经济事务顾问纳瓦罗周二说，特朗普政府 “ 引起了中国方面的注意 ” ，表示是时候解决美中贸易矛盾的问题了。





纳瓦罗周二在接受全国公共广播电台采访时赞扬了特朗普总统的磋商手腕。 “ 我们自从本届政府组阁的第一天就开始与中国方面就贸易关系做出改变进行交涉了 ” ，纳瓦罗说， “ 此前的政府也这样做，可是中国没有把他们放在眼里，也没有落实行动。特朗普总统成功吸引了中国方面的注意 ” 。





纳瓦罗在采访中再次列数了美国关注的贸易问题，其中包括强制技术转移，知识产权盗窃，对于美国公司的网络袭击，中国对于国有企业的大额补贴，高关税以及非关税壁垒。他说，通过施加关税，中国终于开始正视这些问题。





他在采访中也赞扬了特朗普总统和习近平主席刚刚结束的在阿根廷的双边会议。 “ 本届政府的心态、支持总统的领导力和专业力都很不一样 ” ，他说， “ 晚宴的前半个小时到 45 分钟，两位总统面对面地敲定协议的每一个细节，这在美中关系上从未发生过。 ” 他还说，特朗普和习近平的个人关系非常好，这也给磋商提供了有力的砝码。





美国总统特朗普与中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯共进工作晚宴后，白宫发表声明称这是一次 “ 高度成功的会谈 ” ，并宣布明年 1 月 1 日不对中国产品增加更多关税，而中国则同意购买大量的美国产品，包括立即购买农产品。双方还同意就 “ 结构性改变 ” 的问题展开谈判。





特朗普总统周二早晨发推文说，与中国的新一轮贸易谈判正在展开。然而他同时说，如果不能达成协议，他仍然是

“

使用关税的人

”

。（美国之音）

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