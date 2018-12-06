华为CFO被捕重燃贸易战忧虑 通讯股领跌中国股市





中美贸易关系刚在 G20 会晤后现出一线缓和曙光后，短短数日后即被中国主要通讯设备厂商华为全球首席财务官 (CFO) 孟晚舟在加拿大被捕的消息扼杀。投资者担忧中美关系可能恶化，避险情绪迅速回升，中国股市沪综指周四加大跌幅。





分析师表示，受华为事件影响，今日大盘低开低走，投资者心态脆弱，通讯股领跌，拖累大盘指数。技术上，今日沪综指已经完全回补周一的跳空上涨缺口，大盘总体上维持箱体横盘震荡整理趋势。





沪综指 .SSEC 收报 2,605.18 点，跌 44.63 点或 1.68% ；今日上海 A 股成交额为 1,290 亿元人民币，上日为 1,336 亿元。





“ 上午市场低开主要还是因为华为事件，这个事件冲击主要还是在于心理层面。 ” 联讯证券分析师陈勇称，现在市场的反应是通讯股和手机产业链的上游受冲击比较明显，因为对后续的发展看不清，因此先避险再观察，通讯股走得比较弱，把市场给带下来了。





开源证券分析师杨海表示，市场担心华为事件不仅影响科技股，而且会影响刚刚显露了合作态度的中美关系。今后即使中美之间争端得以解决，摩擦也会不断地发生，主要是影响了市场的情绪。





“ 今天华为的个体事件对通讯行业和板块冲击，属于消息面冲击，实质影响并不大，对业务没啥影响，还是心理层面的影响比较大。 ” 杨海说。





周末 G20 中美元首会晤带来的乐观气氛尚未完全消散，全球首席财务官被捕的消息料加剧中美两国紧张形势进一步加剧的担心，惴惴不安的情绪笼罩金融市场，美国股指期货和亚洲股市周四下跌。





周四亚太地区股汇市受华为事件影响再受重创。日本股市日经指数收于逾五周低点，芯片相关个股受创。台湾股市收盘重挫逾 2% ，跌破月线关卡。





多数亚洲货币周四受到打击，因美国公债收益率倒挂或预示经济有衰退之虞，此外中国华为高管在加拿大被拘捕并将被引渡到美国震惊了风险市场。





“ 美国一直在告诉其盟国，基于安全考虑不要使用华为产品，并可能继续对其盟邦施加压力。 ” 三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示， “ 因此虽然在周末美中会谈后出现了短暂的乐观情绪，但现实的情况并不会那么容易。 ”





瑞银财富在最新报告中指出，美中关系在最近的二十国集团（ G20 ）峰会上明显缓和，这有利于亚洲风险资产，认为亚洲资产估值被过度打压。不过目前还只是初步进展，在美国提出的三个月 “ 休战期 ” 内，双方达成相互认可的解决方案绝非易事。预计中美将就一系列议题进行多轮磋商，两国经济将逐渐脱钩。





“ 这不免要为亚洲 2019 年投资前景带来不确定性，况且是在本地区经济周期步入后段的情况下。 ” 报告认为。





加拿大司法部周三表示，华为 CFO 兼创始人任正非之女孟晚舟已在温哥华被捕，并有可能被引渡至美国。一位熟悉情况的消息人士称，孟晚舟的被捕与违反美国制裁规定有关。





华为在声明中证实了孟晚舟被捕的消息，并表示关于具体指控提供给华为的信息非常少，华为 “ 并不知晓孟女士有任何不当行为 ” 。中国外交部称，加拿大和美国尚未给出逮捕华为 CFO 孟晚舟的原因。





沪深 300 指数 .CSI300 收报 3,181.67 点，跌 2.16% ；沪深 300 指数期货主力 12 月合约收报 3,187.8 点，跌 2.19% ，成交 48,560 手。沪股通和深股通分别净卖出 24.65 亿元和净卖出 15.33 亿元。





** 避险情绪提升 **





当前全球经济形势不好，美国长短期利率倒挂引发了全球投资者对经济衰退的担忧。加之外围市场动荡和中美关系前景仍有不确定性影响，投资者心态比较脆弱，市场稍有风吹草动，大盘就会大幅波动。





投资者担忧华为事件如果处理不好，定会对本已脆弱的中美关系雪上加霜，因此市场避险情回升较快，指数跌起来也比较快，而场内黄金板块等避险品种近日则持续走强。





“ 美股大幅波动对全球投资者来说，都是一种冲击，避险自然就会起来。 ” 陈勇说。





陈勇认为，中美贸易战目前虽然暂时平息，但类似华为事件这种的小的摩擦动作还是很多，因此对于投资者来说，仍有潜在的看不清的风险，避险情绪提升表明投资者担忧未来贸易战有可能升级。





受华为事件影响，今日 A 股通信板块领跌，中兴通讯 (000063.SZ) 收跌 5.69% ，信维通信 (300136.SZ) 收跌 9.51% ，贝通信 (603220.SS) 跌停报收。避险品种园城黄金 (600766.SS) 收升 3.72% 。





首创证券高级投顾张彦芸也认为，本来近两日通讯板块有所上涨的，但市场上担心华为事件可能会对中美贸易关系的修复产生一定影响，美国也会对其他企业会有一些限制，因此通讯板块短期承压。





“ 短期来看，该板块可能会经历一个回吐的过程，但从长期来讲，通讯板块前景较好，所以目前可能只是一些短期的波动。 ” 张彦芸说。（路透社）





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