澳发明癌症检测法 十分钟得出结果

澳洲科学家声称发明出一种便宜且简易，可验出癌症的血液测试法。他们利用含有纳米金粒子的可变色溶液，检测人体内有没有癌细胞，整个过程仅需不到十分钟，就好像验孕般简单，且测试准确度高达九成。





新验癌方法由澳洲昆士兰大学的特劳教授（ Matt Trau ）、研究员西拿（ Abu Sina ）和卡拉斯科萨（ Laura Carrascosa ）联合发明。该校研究员已发现多种癌症有独特的 DNA 特征，可望在将来对诊断癌症方式带来彻底变革，尤其是对早期阶段癌症。研究员卡拉斯科萨表示，此技术相当便宜且简单，让医生可在诊所中使用。新检测方法未能显示癌细胞在人体的哪个位置或癌症的严重程度，但可作为癌症的初步检查。





癌症由 DNA 的变化所引起， DNA 控制着细胞的运作方式。昆士兰大学研究小组发现癌症 DNA 和正常 DNA 会以明显不同的方式黏附在金属表面，这使研究人员能区分健康细胞和癌细胞。研究员将癌细胞放入含有纳米金粒子（ gold nanoparticles ）的溶液中时，癌细胞会附着在金粒子上面并立即改变溶液颜色。





该校研究员指，整个检测过程就好像验孕般简单。资深研究员特劳教授表示，“这只是一个简单的血液检测，你可以用肉眼看见”。





虽然该测试仍处于发展阶段，但采用的全新方法让医生仅需籍简单程序就能检验。研究员对二百种人类癌症样本进行了测试，结果显示验癌准确率高达九成。





新检测方法可作为癌症的初步检查，医生其后再进一步采取针对性措施。卡拉斯科萨说：“我们的技术能作为一种筛检工作，告知临床医生病人可能患有癌症，但他们随后需使用其他技术进行测试，以确定癌症类型和阶段。”





英国曼彻斯特癌症研究癌症专家布雷迪表示，新检测方法象征在侦测血液样本肿瘤

DNA

方面有令人振奋的进步。特劳教授则称，此检测方法是否能普及使用仍不清楚，该研究的下一阶段是进行更多临床试验。

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