委内瑞拉总统马杜罗：美国企图暗杀我

据《卫报》，当地时间 12 月 12 日，委内瑞拉总统尼古拉斯 · 马杜罗指责白宫直接参与了试图暗杀他的行动。





马杜罗 12 日在米拉弗洛雷斯宫的新闻发布会上说，他 “ 毫不怀疑 ” 美国政府 8 月下令并授权使用装满炸药的无人机对他实施空袭，并继续策划针对他的袭击。马杜罗未提供相关证据。

但据美国广播公司（ ABC ），针对马杜罗的暗杀发生后，美国国务卿蓬佩奥和国家安全顾问博尔顿表示美国与这场暗杀活动无关。

马杜罗在发布会上说，美国希望在委内瑞拉建立一个右翼独裁政权，敦促美国总统特朗普放弃 “ 阴谋 ” ，远离 “ 冲突和对抗 ” 。





马杜罗说，美国国家安全顾问博尔顿亲自策划了一项 “ 让委内瑞拉充满暴力 ” 的计划。据路透社，博尔顿一直反对拉丁美洲左翼政府，曾称委内瑞拉、古巴和尼加拉瓜为 “ 暴政三国集团 ” ， 11 月博尔顿宣布对委内瑞拉实施最新制裁。

当前，委内瑞拉国内正经历一场严重的经济危机。自 2014 年以来，已有 200 多万人逃离委内瑞拉，约占该国人口的 7% 。联合国儿童基金会表示，委内瑞拉近 12% 的人口营养不良，传染病迅速蔓延。

据英国广播公司（ BBC ），委内瑞拉政府将国内混乱状态归咎为美国对委发动的经济战，称美方意图使该国 20 年的社会主义走向终结。除美国外，马杜罗表示，巴西新政府内部的 “ 极右分子 ” 也正密谋入侵委内瑞拉。

马杜罗发誓要抵抗 “ 外国敌人 ” 的 “ 新法西斯主义疯狂 ” ，呼吁国际社会谴责针对他的 “ 阴谋 ” 。 “ 我们向世界传达的信息是：是时候保卫委内瑞拉了！ ” 马杜罗说， “ 委内瑞拉不会成为新法西斯主义侵略的受害者。 ”

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