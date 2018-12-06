陆克文：习近平望特朗普亲掌贸易谈判并尽快出结果

前澳大利亚总理陆克文说，中国国家主席习近平希望美国总统特朗普直接掌控美中贸易谈判，并能达成解决方案。他表示，习近平认为，特朗普想要的就是减少贸易赤字和削减关税。





现任亚洲协会政策研究所主席的陆克文今天在纽约说，根据他对华盛顿的国会、行政部门、国务院各部们的了解， “ 现在美国整个体制里实际上没有人支持中国或采取中立态度。这就是现实。 ”





他说，习近平虽然是红二代、共产党人，但非常务实， “ 因此我认为习近平强烈倾向于（贸易纠纷）能有个结果（ landing an outcome ）。 ” 他认为， “ 习近平相信特朗普脑子里要的就是减少巨额贸易逆差，以及削减关税。 ”





美中两国领导人上月底在阿根廷 G20 峰会期间举行的晚宴上达成了贸易战休战 90 天的共识：暂停原本在明年一月一日对 2000 亿中国商品从现有 10% 的关税增加到 25% ，中方则购买大量美国农产品，双方并开始就包括知识产权、中国强制转让技术等争议问题进行谈判。





陆克文说，特朗普总统面对的重大挑战是，美中贸易争端 “ 他要在哪里着陆？ ” ，陆克文说， “ 我们的中国朋友 ” 也对此有同样的看法。





根据美国媒体的报道，白宫在与中国的贸易争端上存在着两派，一派代表华尔街利益，主张通过谈判跟北京取得和解；另一派认为对华贸易问题的症结在中国经济体制上，主张必须解决结构性问题。现在主持美中贸易谈判的是美国贸易代表莱特希泽，属于后者。





陆克文认为，特里普必须直接控制如何解决美中贸易问题的谈判 。他说： “ 特朗普创造了一系列可以产生非常重要结果的环境，但他现在必须在有结果地着陆上发挥直接作用，否则它可能会在其他很多不同的方向上分离，而其中有些是对每个人都很不利的。 ”





他表示，根据他对中国人的了解，如果特朗普总统要由他自己来控制美中贸易谈判， “ 他必须比通常做得更加深入，而不是把它下放给目前构成白宫内部阴谋的不同派系。 ”





陆克文说，特朗普将商业谈判技巧运用于国际政治上，其不可预测性和强硬立场反而得到了北京的尊重。他说： “ 由于特朗普总统有意采取的不可预测的做法，也由于他对双边关系问题的强硬分析，实际上特朗普总统在北京受到高度尊重。 ”





但陆克文同时指出，习近平地位依然稳固。他说， “ 尽管现在有着种种关于习近平犯下很多错误的议论，如改变任期限制、对美中关系管理不善、在南中国海挑衅， ‘2025 年中国制造 ’ 挑战美国 ” ，但根据他从中国和美国所信任的人那里了解到的情况， “ 没有任何证据显示习近平有任何真正的政治困难，我没有看到任何有关证据 ” 。





他进一步告诫美国政府，

“

对于任何美国人来说，假定将来会跟一位被削弱的中国领导人打交道，那会从根本上误解中国政治。

”

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