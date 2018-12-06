台湾预计将调整对中国大陆政策

在执政党上个月的地方选举中损失严重的情况下，台湾预计将调整对中国大陆的政策，努力在追求独立和统一之间保持平衡。





一些分析家认为，蔡英文总统可能对中国大陆采取一种稍微更为柔性的立场。她可能更注重与中国的经济关系而不是政治。但是，另一些分析家则认为，蔡英文政府可能进一步偏向华盛顿以抵御中国。蔡英文面临压力要她在台湾 2020 年总统大选前采取一些可见的行动。





中国声言对台湾拥有主权。但是，在实行自治的台湾，政府的调查数字显示， 83% 的台湾人愿意台湾保持自治。蔡英文 2016 年当选为总统。她拒绝了北京的对话条件，这就是台湾海峡两岸都认为自己属于一个中国。北京做出的反应是跟台湾断绝谈判。





台湾淡江大学中国研究教授张五岳说， “ 下一个阶段，在总统大选前，我认为北京和华盛顿的角色将更为明显，因此不管是民进党还是蔡英文总统都要做出某些政策调整。 ”





台北的决定可以迅速地化解或冷冻中国和台湾的关系。在过去的 70 年里，台湾海峡两岸多次出现军事紧张。在全球很有势力的中国政府对蔡英文不满，因此不断调遣军用飞机飞近台湾，并压缩台湾的外交空间。

自从 1940 年代末中国内战结束以来，双方处于分治状态。在内战中失败的国民党跑到台湾，建立了政府。





选民把中国与经济联系起来





蔡英文上个星期表示，台湾在 11 月 24 日举行的市县选举跟中国大陆政策没有多少关系。但是，一些选民把今天中国与台湾的僵持跟旅游业损失和农产品出口不易联系起来。中国和台湾的对话可以产生协议，让台湾进一步向有 12 万亿美元的中国经济开放。





最新的选举使台湾 22 个地方首长的职位当中的 15 个被在野党国民党夺走。国民党主张跟中国大陆有更为密切的关系，其中包括恢复 2016 年之前的对话。





尽管有这样的选举结果，但蔡英文将坚持她对中国大陆的整体政策，因为她已经花了很长时间努力跟北京保持距离，同时又不宣布正式独立。对中国来说，台湾独立是一条红线。蔡英文在 2020 年可以竞选连任。她可能面临的在野党候选人公开主张跟中国加强关系。





台湾国立政治大学国际关系学院副院长黃奎博 说， “ 假如蔡英文做出改变，她就要丢失基本盘。 ”





经济合作





执政党民进党市县长们表示愿意跟南方高雄市新当选的国民党籍的市长合作，发展面向中国大陆旅游者的地方旅游业。星期二，台湾中国时报的网站援引台湾主管中国政策的官员的话说，要强调地方经济发展， “ 少一些谈政治 ” 。





台湾退休的研究战略问题的教授林中斌说，这些举动可能预示着对北京的对话条件 “ 放软调门 ” 。更为柔性的措辞可能会出现。 “ 可能对一个中国的政策或台湾主权的问题会放软调门。有很多方式可以做到这些。她可以表示对未来的一个中国或一个历史的文化的中国持开放态度。 ”





通过华盛顿抵御北京





张五岳则说，华盛顿和北京的决定将不可避免地影响台湾的中国政策。例如，中国今年早些时候发布一系列法规，以便吸引台湾人到中国大陆去工作和学习。美国政府则时常向台湾出售武器，派遣高级官员访问台北。





张五岳说，台湾总体上偏向亲美国而不是亲中国的政策，这种观点将主导蔡英文的方向。台美关系今年取得长足进步。美国国会通过对台湾有利的法案，美国海军军舰时常驶近台湾。中国表示反对，但是因为在贸易问题行正在跟美国争执，也就没有采取多少反制措施。。





台湾政府的陆委会副主委邱垂正说，台北的领导人将参照舆论策划新的对中国大陆政策。





他说， “ 政府将尊重各界的意见和建议，顺次做出审核，加强台湾与中国大陆的关系，一道维护台湾海峡的和平现状。 ”





黄奎博说，中国在过去两年里对台湾施加外交和军事压力，但在等待蔡英文评估

11

月选举结果的时候可能给台湾一些喘息空间。（美国之音）

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