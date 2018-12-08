中国男女比例失调刺激缅甸新娘贩运生意

一项新的学术研究发现，过去五年中，共计 7500 多名缅甸妇女被迫和中国男子结婚，其中大多数被迫生下孩子。





美国约翰霍普金斯大学布隆伯格公共卫生学院和泰国克钦妇女协会的共同研究指出，被强迫结婚的妇女中， 65% 是通过中间人和中介来到中国的。





星期五（ 12 月 7 日）在曼谷公布的这份报告发现，缅甸女性越来越多地面对人口贩运、强迫结婚的风险。这两家机构从 2017 年开始在缅甸北部和中国云南省境内从事这项研究。研究人员采访了 400 名 18-40 岁的妇女。这是第一份将该地区跨境新娘贩运问题量化的报告。





中国实施了 40 年的计划生育政策导致中国的男性比女性多近 3400 万，让缅甸、越南、柬埔寨、朝鲜等邻国的新娘贩运生意兴隆。





报告指出，在 5000 多名被迫同中国男人生下孩子的缅甸妇女中，很多人陷于彷徨。尽管中国丈夫待她们不好，但迫于孩子的原因，她们无法结束婚姻。





约翰霍普金斯大学副教授罗宾逊（ Courtland Robinson ）说，强迫婚姻的受害者遭受多方面的侵害人权行为，身心都受到打击。一些妇女被当作生育工具，之后便被抛弃。





报告呼吁北京为那些为躲避缅甸军方和民族叛乱分子的暴力而逃到中国的难民提供人道援助，加强执法禁止强迫婚姻、强迫生育和人口贩运。（美国之音）

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