美股道琼再跌558点 创9个月最糟单周表现

美中紧张关系升高，冲击投资人情绪，加上美国就业数据不如预期，美股今天再度重挫，道琼工业指数大跌 558 点，单周跌幅逾 4% ，创 3 月以来最糟单周表现，今年涨幅化为乌有。





美中 1 日达成贸易战休兵 90 天共识，一度点燃市场乐观情绪，但华为财务长孟晚舟在加拿大被捕，为美中关系和双方贸易谈判投下震撼弹。即使昨天传出联邦准备理事会（ Fed ）官员考虑调整明年升息步调，投资人仍信心不足。





美股今天开高后一路向下，午盘跌幅扩大，道琼指数终场重挫 558.72 点，跌幅 2.24% ，收在 24388.95 点，今年一度逾 8% 的涨幅化为乌有。标准普尔 500 指数重挫 2.33% ，收在 2633.08 点。以科技股为主的那斯达克综合指数大跌 3.05% ，收在 6969.25 点。





3 大指数本周跌幅都达 4.5% 以上，写下 2008 年以来最糟糕的 12 月起步表现。当年 12 月前 4 个交易日美股跌幅超过 5% 。美股未来几周若无起色，道琼指数和标普 500 指数恐写下 2015 年以来最差全年表现。





美中贸易战休兵后，美股 3 日上演庆祝行情，但随着乐观气氛散去，道琼指数 4 日崩跌 799 点。美股 5 日因全美悼念 11 月底逝世的前总统老布希而休市，昨天开盘后，道琼指数早盘一度大跌 785 点，若不是盘中传出联准会明年可能放慢升息脚步，带动尾盘急速拉升，美股本周跌幅会更深。





孟晚舟被捕事件余波荡漾之际，华尔街日报今天报导，联邦检方最快下周将对中国骇客提出刑事控诉，指控中方多年来试图入侵美国多家科技服务供应商。这项消息使美中贸易谈判再添波澜，也导致美股午盘进一步下探。





与贸易关系密切的个股表现低迷，航太巨擘波音（ Boeing ）股价下挫 2.6% ，被视为全球经济风向球的工业巨擘开拓重工（ Caterpillar ）股价跌幅达 3.75% 。





劳工部上午公布，美国 11 月非农业就业人口增加 15.5 万人，不如市场预期的 19.8 万人，工资涨幅也未达预期水准。这项数据意味就业成长趋缓，经济扩张力道恐减弱，但也代表联准会明年积极升息的机率降低。





昨天表现亮眼的指标科技股今天一蹶不振。苹果公司（ Apple ）股价重挫 3.6% ，回吐今年涨幅，在此之前，摩根士丹利（ Morgan Stanley ）以 iPhone 买气降温为由，调降苹果股票目标价。





亚马逊（ Amazon.com ）、 Google 母公司 Alphabet 股价跌幅都超过 3% ， Netflix 股价跌幅更达 6.3% 。





华尔街日报报导，美股这波卖压来得不是时候，因为 12 月通常是交易清淡、股市走扬的时节，基金经理人趁机获利了结。如今部分市场人士表示，客户宁愿观望，不愿在市场动荡时加码进场，导致股票、债券和其他资产流动性降低，波动进一步加剧。





此外，美国经济疑虑也在本周加深，美国

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年期公债殖利率超越

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年期公债殖利率，形成殖利率曲线反转，部分投资人将此现象视为多年后经济衰退的前兆。长短期利差缩小，恐压缩银行业利润，使得金融股本周表现凄惨。

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