美股道琼再跌558点 创9个月最糟单周表现

美中紧张关系升高，冲击投资人情绪，加上美国就业数据不如预期，美股今天再度重挫，道琼工业指数大跌558点，单周跌幅逾4%，创3月以来最糟单周表现，今年涨幅化为乌有。
美中1日达成贸易战休兵90天共识，一度点燃市场乐观情绪，但华为财务长孟晚舟在加拿大被捕，为美中关系和双方贸易谈判投下震撼弹。即使昨天传出联邦准备理事会（Fed）官员考虑调整明年升息步调，投资人仍信心不足。
美股今天开高后一路向下，午盘跌幅扩大，道琼指数终场重挫558.72点，跌幅2.24%，收在24388.95点，今年一度逾8%的涨幅化为乌有。标准普尔500指数重挫2.33%，收在2633.08点。以科技股为主的那斯达克综合指数大跌3.05%，收在6969.25点。
3大指数本周跌幅都达4.5%以上，写下2008年以来最糟糕的12月起步表现。当年12月前4个交易日美股跌幅超过5%。美股未来几周若无起色，道琼指数和标普500指数恐写下2015年以来最差全年表现。
美中贸易战休兵后，美股3日上演庆祝行情，但随着乐观气氛散去，道琼指数4日崩跌799点。美股5日因全美悼念11月底逝世的前总统老布希而休市，昨天开盘后，道琼指数早盘一度大跌785点，若不是盘中传出联准会明年可能放慢升息脚步，带动尾盘急速拉升，美股本周跌幅会更深。
孟晚舟被捕事件余波荡漾之际，华尔街日报今天报导，联邦检方最快下周将对中国骇客提出刑事控诉，指控中方多年来试图入侵美国多家科技服务供应商。这项消息使美中贸易谈判再添波澜，也导致美股午盘进一步下探。
与贸易关系密切的个股表现低迷，航太巨擘波音（Boeing）股价下挫2.6%，被视为全球经济风向球的工业巨擘开拓重工（Caterpillar）股价跌幅达3.75%。
劳工部上午公布，美国11月非农业就业人口增加15.5万人，不如市场预期的19.8万人，工资涨幅也未达预期水准。这项数据意味就业成长趋缓，经济扩张力道恐减弱，但也代表联准会明年积极升息的机率降低。
昨天表现亮眼的指标科技股今天一蹶不振。苹果公司（Apple）股价重挫3.6%，回吐今年涨幅，在此之前，摩根士丹利（Morgan Stanley）以iPhone买气降温为由，调降苹果股票目标价。
亚马逊（Amazon.com）、Google母公司Alphabet股价跌幅都超过3%，Netflix股价跌幅更达6.3%。
华尔街日报报导，美股这波卖压来得不是时候，因为12月通常是交易清淡、股市走扬的时节，基金经理人趁机获利了结。如今部分市场人士表示，客户宁愿观望，不愿在市场动荡时加码进场，导致股票、债券和其他资产流动性降低，波动进一步加剧。
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