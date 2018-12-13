美国在搞秘密军演？一张异样雷达图震惊全美各界

美国肯塔基州西部地区日前出现一张异样雷达图，不仅震惊美国各界，也让外媒大吃一惊。有俄媒因此质疑美国在搞秘密军演。

综合俄罗斯卫星通讯社、美国埃文斯维尔信使新闻报网站报道，当地时间周一 (10 日 ) ，在没下雨的情况下，美国肯塔基州西部地区的雷达图显示出大片区异样条纹。美国家气象局和民众对此大为吃惊。

报道称，异样条纹不仅持续了约 10 小时，而且覆盖面积近 50 英里 ( 约 80 公里 ) 。一名自称美国陆军的老兵在推特上提出质疑，并大呼 “ 太奇怪 ” 。俄罗斯卫星通讯社则怀疑美国在搞秘密军演。





就在各界对此质疑不已之际，美国新闻气象学家韦恩⋅哈特 (Wayne Hart) 表示，根据航空方面有经验的人士透露，印第安纳州埃文斯维尔空中交通流量控制中心称，异样条纹实际上是 C-130 军用运输机引起的箔条云。

值得一提的是，在埃文斯维尔空中交通流量控制中心附近发现箔条云的地方，正好有两个美军基地，分别是坎贝尔堡陆军基地和斯科特空军基地。前者位于埃文斯维尔以南约 100 英里 ( 约 160 公里 ) 处，靠近肯塔基州和田纳西州交界处 ; 后者位于埃文斯维尔以西约 150 英里 ( 约 240 公里 ) 处。

而有意思的是，报道指出，运输机并不是从这两个基地起飞的。因此，关于运输机的出处、运输机释放了什么东西才引起箔条云等一列问题仍不为公众所知。美国官方也尚未对此事置评。

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