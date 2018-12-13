英国准新娘要求宾客按体重着装：胖子需穿全身黑

据《英中时报》 10 日报道，客人们参加婚礼时想要找到一套完美的礼服，有时会从新娘和新郎那里得到一些建议。但英国一位新娘却把这一点发挥到了极致，她根据客人的体重为他们制定了严格的着装要求。

据报道，这位准新娘的婚礼定于 2019 年在夏威夷举行，她在社交网站上发帖，给即将参加她婚礼的人提出了四种着装选择和尺寸指南。新娘解释说，严格的要求是因为他们计划拍摄一段有趣的婚礼视频，希望客人们都将参与其中。

根据新娘的要求，客人们必须至少花 565 英镑买晚礼服，但是他们却不能一整天都穿着这套衣服，只能在晚上活动的时候换上它。





这位新娘在帖子中写道： “ 我会给你一年半的时间，这样你就有时间去发现和挑选一些好东西。着装规范非常具体，因为它将被用来创造令人难以置信的视觉效果。 ”

这位新娘给出的服装规范具体到了体重。她规定体重在 90-145 斤之间的女性应该穿绿色天鹅绒套头衫，搭配橙色麂皮长裤和克里斯蒂安 • 鲁布托 (Christian Louboutin) 鞋，体重超过 145 斤的女性应该穿黑色的套头衫、黑色的裤子和高跟鞋。

另外，体重在 90-180 斤之间的男性被要求穿紫色蓬松夹克和白色运动鞋。如果体重超过 180 斤，男性就需要穿黑色运动鞋和迷彩服。

晚会结束后，客人必须更换服装。虽然没有具体的要求，但新娘要求他们看起来是参加非常高端的庆祝活动。

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