揭五星酒店卫生恶劣 网红接死亡威胁





日前曾揭发国内 14 家品牌五星级酒店清洁卫生乱象问题的微博网红“花总丢了金箍棒”， 15 日称遭到死亡威胁，有人向他发私信称“等死吧”，还称“找到你杀了你”。北京警方称已受理此案，正在调查。





京警立案调查





《新京报》报道，“花总”上周六在其微博发文称遭死亡威胁，并公布聊天截图，显示有人向他发私信叫他“等死吧”、“我会找到你杀了你”、又说“有老板要找黑社会弄他”。随后，北京警方官方微博“平安北京”在其微博下评论：如果遇到网络威胁，可向所在地公安机关报警，同时也可向平台举报该用户。据花总表示，“北京警方很重视这个事，他们已经受理了我的报案。我也在 12 月 15 日半夜，到附近派出所做了笔录，今天又做了第二次补充笔录。”北京警方亦表示，经核实得知，目前该案已受理，正在调查工作中。





“花总”在上月曾在网上发布短片，揭露其入住内地多间五星级酒店期间，偷拍清洁人员的工作情况，短片显示清洁人员均有用一条肮脏的抹布或住客用过的浴巾，来清洁杯子、洗手盆、镜子、坐厕等，情况普遍存在。短片引起各界哗然。其后“花总”的个人资料被泄露到网上，怀疑有涉事酒店为求报复恶意曝光。对此，“花总”已委托律师向涉事酒店发出律师信，又在网上“重金悬赏”追踪泄露其身分信息的源头。





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