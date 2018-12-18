踢爆中国政府膨风 经济学家演讲影片遭急令删除





向松祚在演讲中指出，中国在“ 2018 年经济下行（下滑）”、“中美贸易战”及“民企（民间企业）受重创”等 3 方面，做出严重误判。其中，他在“中美贸易战”上讲到，到目前为止，中国对中美贸易摩擦、对中美贸易战的形势的判断、对国际形势的判断，有很大的误区，这值得去深刻的反思。他认为，实际上现在中美的贸易摩擦贸易战已经不是贸易战，不是经济战，是中美两国之间价值观的严重的冲突。可以完全肯定地说，中美关系现在走在一个十字路口，正面临巨大的历史考验，“我想现在还没有找到一个真正妥善的办法”。





向还提到华为公主孟晚舟在温哥华被捕一事，他指，“ BBC （英国广播公司）等媒体都在报导，美国的盟国全面围堵华为，这说明什么？这不是简单的贸易和经济的问题”。他说：“我个人觉得我们现在国际的战略机遇期正在快速的消退”。





向认为，中国现在面临的 5 个问题，包括：经济转型中的错误倾向、金融风险加剧、股市下跌、金融业“脱实向虚”，及短期货币政策不能解决根本问题。





针对经济转型中的错误倾向，向表示，目前中国依靠消费和第三产业，两者占到 GDP 成长的 78.5% 。按照官方的说法说这是好事：经济转型已经取得成功，听起来好像有道理。但在中国，投资大幅度的放缓，依靠消费，还能够维持经济的稳定吗？这本身一方面可能是一个好消息，但是更重要的可能是一个不好的消息。过去 40 年，改革开放 40 年，中国有过 5 次的消费浪潮，而现在已经处于尾声，汽车和房地产的消费在大幅度下降，中国面临巨大的问题。





向还指，现在股市的下跌只有 1929 年华尔街的崩盘可以与此相提并论，大多数股票跌到 80% ，跌去 90% 。“ 10 月 19 日连续推出那么多条的政策，刘鹤副总理甚至亲自牵头喊话，现在怎么样？上个礼拜五又跌破 2600 ，始终在 2600 左右，股市的春天什么时候到来？所以我想这个股市如此的糟糕，只能说明一个问题，中国实体经济相当麻烦。”





向还说：“十九大报告写的好，十八届三中全会也写得非常好，可惜我们很多没有落实。我们中国结构的问题，十九大讲的『六大不平衡』，其实更多的是不充份的。而且我这里讲信贷货币财政政策短期调整，无法从根本上解决上述『不平衡、不充份』发展的问题。”





向认为，必须要实施三项实质性改革，简说说：是“税改、政改、国改（国家体制改革）”。要减税降负，必须精简政府结构，大幅裁员，而政府要精简，开支要下降，就必须要实施政治体制的改革。“所以据说即将要召开今年改革开放 40 周年的隆重大会，我们衷心地期待在这个大会上能够吹响进一步深化改革的号角，请大家拭目以待”。





向松祚这段被形容为“震撼”的演讲，只在中国网路上只“存活”短短一天，周一晚间，不少网友发现这段影片已经被消失，纷纷发问：“四十年未有之大变局，刚看了一遍就和谐了？”、“谁能告诉我向松祚的那个演讲去哪里了？向松祚震撼演讲：四十年未有之大变局”。随后，不少网友直言：“是的被和谐了”、“刚注意到，还没看就没了”、“我也是看一遍，在（再）看的时候没了

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”（苹果日报）

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