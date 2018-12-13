危及移民福利 美32个城市联手反对移民资格新规

据美国中文网报道，日前，美国纽约和芝加哥为首的 32 个城市组成联盟，反对美国政府提出的将过去使用福利情况与移民福利联系起来的提案。

该项规则，处理签证、永久居留权和入籍的美国公民和移民服务局将考虑申请人以往使用福利计划的情况，来决定后者是否有资格获得移民福利。

该项提案规定了移民法部分内容，允许领事官员或者司法部长拒绝给予 “ 可能随时变成为一种公共负担 ” 的个人签证或者永久居留权。

而在现行的规则下，不允许联邦官员在决定是否给予移民福利时权衡过去使用福利计划的情况。

在多个城市的评论中，该联盟代表认为，美国公民和移民服务局所提出的规则违反了《行政程序法》以及其他联邦法律。

哥伦比亚特区检察长卡尔 • 拉辛说： “ 我们在这封评论信中与纽约及其他城市站在一起，因为我们相信这一规则的改变不仅是残酷的，而且是非法的。 ”





数十个城市加入了移民权益倡导团体，针对美国公民和移民服务局的提案提交了公众意见。在 10 日晚些时候评论过程结束之前，这项拟议的规则总共收到了 21 万多条公众意见。

该提案反对者表示，这已经在吓跑那些符合社会项目或其他合格受益者的外国人。

但是，美国政府表示，该规则将确保被那些被接纳进入美国的移民都能够自给自足。

国土安全部长吉尔斯腾 • 尼尔森说， “ 根据长期存在的联邦法律，那些寻求移民美国的人必须表明他们能够在经济上支持自己。 ”

美国政府官员们则强调，国土安全部现在将审查有关该规则的 20 多万条评论，因此拟议规则的语言仍然可能做修改。

美国公民自由联盟残疾人权利计划的高级职员律师克劳迪娅 • 赛特说： “ 代表两党的蓝州、红州和社区明确反对这些变化，而政府通常对此都没有做出回应。 ”

她还补充说：

“

因此，我们可以尝试延长让这些规则最终确定的时间，那么就能给行政部门一个重新考虑的机会。

”

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