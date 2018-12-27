美股圣诞节后强势反弹 道指创近十年单日上涨纪录

12月26日，连日下跌的美股终于在圣诞节后首个交易日扭转颓势，纽约股市三大股指大幅上涨。道琼斯工业指数全天上涨1086.25点，创下2009年3月以来的单日最大涨幅。
当天，道指收于22878.45点，涨幅为4.98%；标准普尔500指数收于2467.70点，涨4.96%；纳斯达克综合指数收于6554.36点，涨5.84%。本月24日，美股遭遇“黑色平安夜”，纽约股市三大股指损失惨重；而26日的上涨使投资者收回了平安夜大跌带来的损失，也让道指和标普暂时摆脱了熊市危险。
《华尔街日报》指出，美国政府当天再度出手稳定市场情绪。美国总统特朗普经济顾问委员会主席凯文·哈塞特称，美联储主席鲍威尔的职位“100%安全”，特朗普无意解雇鲍威尔。特朗普此前多次批评美联储和鲍威尔，认为美联储加息导致股市下跌，甚至称美联储是“美国经济面临的唯一问题”。美国有线电视新闻网（CNN）称，特朗普对美联储和鲍威尔的攻击一度令市场感到非常焦虑。
《纽约时报》指出，确实有投资者同样将股市下跌归咎于美联储加息。有分析认为加息可能在未来一段时间内伤害美国经济；而较高的债券和储蓄利率也会降低股市的吸引力。
另有观点称，2018年的交易日所剩无几，因此未来几天市场交易量估计会较少，而且大部分交易都会是投资机构重新平衡证券资产的举动。但CNN报道认为，现在下结论为时尚早，未来几天任何一点风吹草动都有可能令股市再度崩溃。
《华尔街日报》则援引分析人士观点称，投资者目前更关心2019年股市前景。鉴于12月的多次大跌影响到投资者信心，因此明年一季度股市强力反弹的可能性不大；但随着股市逐步稳定，资金会缓慢回流，因此也不会大幅下跌。报道说，大部分经济学家认为明年美国出现经济衰退的可能性很低，但同样不太可能延续2018年的高增长。
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