美股圣诞节后强势反弹 道指创近十年单日上涨纪录

12 月 26 日，连日下跌的美股终于在圣诞节后首个交易日扭转颓势，纽约股市三大股指大幅上涨。道琼斯工业指数全天上涨 1086.25 点，创下 2009 年 3 月以来的单日最大涨幅。

当天，道指收于 22878.45 点，涨幅为 4.98% ；标准普尔 500 指数收于 2467.70 点，涨 4.96% ；纳斯达克综合指数收于 6554.36 点，涨 5.84% 。本月 24 日，美股遭遇 “ 黑色平安夜 ” ，纽约股市三大股指损失惨重；而 26 日的上涨使投资者收回了平安夜大跌带来的损失，也让道指和标普暂时摆脱了熊市危险。





《华尔街日报》指出，美国政府当天再度出手稳定市场情绪。美国总统特朗普经济顾问委员会主席凯文 · 哈塞特称，美联储主席鲍威尔的职位 “100% 安全 ” ，特朗普无意解雇鲍威尔。特朗普此前多次批评美联储和鲍威尔，认为美联储加息导致股市下跌，甚至称美联储是 “ 美国经济面临的唯一问题 ” 。美国有线电视新闻网（ CNN ）称，特朗普对美联储和鲍威尔的攻击一度令市场感到非常焦虑。

《纽约时报》指出，确实有投资者同样将股市下跌归咎于美联储加息。有分析认为加息可能在未来一段时间内伤害美国经济；而较高的债券和储蓄利率也会降低股市的吸引力。

另有观点称， 2018 年的交易日所剩无几，因此未来几天市场交易量估计会较少，而且大部分交易都会是投资机构重新平衡证券资产的举动。但 CNN 报道认为，现在下结论为时尚早，未来几天任何一点风吹草动都有可能令股市再度崩溃。

《华尔街日报》则援引分析人士观点称，投资者目前更关心

2019

年股市前景。鉴于

12

月的多次大跌影响到投资者信心，因此明年一季度股市强力反弹的可能性不大；但随着股市逐步稳定，资金会缓慢回流，因此也不会大幅下跌。报道说，大部分经济学家认为明年美国出现经济衰退的可能性很低，但同样不太可能延续

2018

年的高增长。

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