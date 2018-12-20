美联储一如预期升息 但表示可能将放慢升息步伐

美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 周三升息，并称将维持收紧货币政策计划的核心不变，尽管美联储官员表示，明年可能放慢进一步升息的步伐。





经过数周的市场波动，且在美国总统特朗普呼吁停止加息之后，美联储今日仍加息 25 个基点。美联储主席鲍威尔还表示，将继续落实每月将资产负债表规模削减 500 亿美元的计划。





这是美联储今年第四次加息，在市场的意料之中，但鲍威尔在记者会上发表的有关资产负债表的讲话，尽管只是重申了美联储的长期政策，却引发了股市的抛售。





通过逐月减少所持债券，美联储对利率施加进一步上行压力，特朗普本周明确要求他们停止这么做。





“ 我认为缩减资产负债表规模的计划进行的很顺利，且达到了目的，我认为我们不会改变这一做法， ” 在将联邦基金利率目标区间上调至 2.25%-2.50% 后，鲍威尔在记者会上表示。





美联储确实屈从于全球经济增长不确定性上升的现实，预计美国经济明年将放缓，最新的经济预估显示，联储决策者的预估中值为，明年再加息两次， 9 月预估为加息三次。





美联储指出，需要进一步渐进加息 “ 几次 ” ，联储措辞的这一微调，表明其正准备停止上调借贷成本。

但在美联储今年最后一次政策会议结束后发表的声明和鲍威尔的讲话中，另一个非常明确的信息是：美国经济表现仍然良好，不再需要美联储通过低于正常水平的利率，或维持庞大的资产负债表来提供支持。





美联储在声明中表示，经济面临的风险 “ 大致平衡 ” ，但将 “ 继续监控全球经济和金融发展，并评估其对经济前景的影响 ” 。





再次加息的决定可能会激怒美国总统特朗普，特朗普今年一再抨击美联储收紧政策给经济造成损害。





近几年来，美联储持续加息，以减少货币政策给经济带来的提振。美国经济目前的增速快于美联储认为可持续的水平。





然而，人们担心随着特朗普政府的支出举措和 1.5 万亿美元减税计划带来的财政刺激逐渐消退，加之全球经济放缓，明年美国经济可能举步维艰。





美联储还做出了外界普遍预期的技术性调整，将银行超额准备金利率上调仅 20 个基点，以便更好地控制政策利率，使其维持在目标区间内。





“ 我认为在暂停升息方面市场原本期待更多， ”Harris Financial Group 的管理合伙人 Jamie Cox 称。





“ 声明不像预期的那么鸽派，但我完全相信，随着我们进入新的一年，美联储最终会以更大的幅度放慢加息步伐。 ”





** 经济预估 **





周三公布的最新经济预估显示，决策者预计明年升息两次，后年升息一次，决策者对 2020 年底和 2021 年底联邦基金利率的预估中值为 3.1% 。





这会使借款成本仍略高于政策制定者下调后的中性利率水准 2.8% 。





9 月发布的上一次经济预估显示，明年加息三次， 2020 年加息一次。这一变化反映出决策者对经济前景的信心正在减弱。就在今年 10 月，鲍威尔还把经济前景描绘得相当乐观。





即便如此，美联储设定的升息路径仍比许多市场人士预期的更为激进。会前，美国利率期货交易商押注美联储明年加息不会超过一次。





美联储今日预计美国国内生产总值 (GDP) 明年增长 2.3% ， 2020 年增长 2.0% ，略低于 9 月时的预估。





失业率目前处于 3.7% 的 49 年低点，美联储预计明年降至 3.5% ，与 9 月预估持平。预计失业率 2020 年升至 3.6% ， 2021 年升至 3.8% ，略高于 9 月预估。





通胀率今年达到美联储 2% 的目标，美联储预计明年通胀率为 1.9% ，略低于三个月前预估的 2.0% 。





美联储的政策决定获得与会委员的一致支持。

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路透社

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