加中关系持续紧张 驻华大使馆微博出谜语纪念刘晓波

加拿大与中国关系继续紧张。此前，加拿大应美国的引渡要求拘捕了中国电信公司华为的一名主管，随后中国当局在 12 月 10 日以涉嫌危害国家安全为名拘捕了两名在中国的加拿大人。

12 月 10 日也是《世界人权宣言》诞生 70 周年纪念日。自从那天开始，加拿大驻华大使馆连日来罕见地在中国的新浪微博上发文，弘扬民主、法治、自由与人权。 12 月 14 日的博文引述《世界人权宣言》的第十条说， 人人完全平等地有权由一个独立而无偏倚的法庭进行公正和公开的审讯，以确定他的权利和义务并判定对他提出的任何刑事指控。





加拿大驻华大使馆的这些人权短文吸引了数以千计中国民众的评论，其中许多人借机对加拿大拘捕华为首席财务官孟晚舟提出批评。其中一则评论说： “ 加拿大讲法治？这是 2018 年度最大的笑话。 ” 另一条回帖说： “ 加拿大的两个间谍被抓，就开始天天扯人权了。 ”





不过，加拿大驻华大使馆星期二（ 2018 年 10 月 18 日）的一条短文却招致完全不同的反应。这则博文说： “ 我们纪念《世界人权宣言》诞生 70 周年。但这并不是 12 月 10 日发布的唯一重要的人权文章。事实上，还有另一个同样重要的文件，今年是它发布 10 周年。它由一位著名的中国作家起草，该作家后来获得诺贝尔奖。你能猜出是谁吗？ ”





由于当局对有关信息的严密封锁，许多中国人并不知道这个人就是刘晓波，他因共同起草并于 2008 年 12 月 10 日发表《零八宪章》被监禁，并在服刑期间病逝。为了继续封锁有关刘晓波的讨论，中国当局显然下令新浪微博关闭了这条微博的评论功能，但继续让民众在其他相关博文下强力抨击加拿大。





外界普遍认为，北京拘押加拿大商人迈克尔 · 斯帕沃尔和前外交官康明凯，明显是对加拿大拘捕孟晚舟作出的报复。





与此同时，美国和加拿大政府都承诺会以公平司法程序对待孟晚舟。（美国之音）

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