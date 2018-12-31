印度一大学副校长鼓励学生杀人应对暴力 听众鼓掌

印度北方邦（Uttar Pradesh）近日暴力事件频发，邦立普凡查大学（Purvanchal University）副校长雅达夫（Raja Ram Yadav）在一次演讲中竟呼吁学生：“若你们卷入暴力事件，建议将对方‘谋杀’，然后我们再帮忙处理后续。”台下多数学生听后则鼓掌表示支持。
综合印度亚洲国际新闻台（ANI）和印度新快报消息，雅达夫28日在一场演说中表示：“如果你是我们大学的学生，永远别来向我哭诉。如果你卷入一场斗殴，就打赢他们，可能的话把对方杀了，我们会来处理后续。”
对此，北方邦议会和内政部表达了强烈谴责，他们认为雅达夫不适合作为大学副校长。议会主席辛格（Shailendra Singh ）说：“大学的教育人员应该跟学生倡导和平，而不是暴力。很显然雅达夫不适合继续做副校长，我希望教育部门尽快采取措施。”
印度北方邦因社区间关系紧张和犯罪活动频传而恶名昭彰，近几周更深受聚众暴力事件困扰。“如此频繁的暴力冲突，不难理解学生们会认同雅达夫的观点。有关部门真需要整顿治安了，但作为副校长，雅达夫发言欠妥。”北方邦前内政部长表示。
据报道，雅达夫28日发表演说后第二天，北方邦加齐普尔一名警官便在一场暴力抗议活动中遭石头砸死，但目前还无迹象显示，这件事和雅达夫的发言有关联。
本月稍早在北方邦布兰德斯哈赫尔县的（Bulandshahr）一场抗议活动中，一名高级警官和另一名男子遭杀害身亡，只因当地民众抗议有人将一头母牛宰杀，而牛在印度文化中是神圣动物。
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