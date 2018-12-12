    • 2018年12月12日

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    暴风女告特朗普诽谤不成 遭罚近30万美元

    星期三, 十二月 12, 2018

    美国洛杉矶联邦法官驳回成人片女星“暴风女丹尼尔斯”针对总统特朗普所提的诽谤诉讼，并下令她支付特朗普近30万美元的律师费用及相关罚款。

    丹尼尔斯（Stormy Daniels）本名柯立福（Stephanie Clifford），她声称2006年曾与特朗普有过一段亲密关系，2011年有男子在一处停车场试图接近她、威胁她，因为当时她同意接受访问，谈论与特朗普的往事。

    丹尼尔斯今年公布那名男子的画像后，特朗普推文说：“一张相隔多年的画像，画一个不存在的人，根本是诈骗行为。把假新闻媒体当作傻瓜（而媒体也心知肚明）。”

    丹尼尔斯认为特朗普在推文中把她讲得跟骗子一样，便针对特朗普提诽谤诉讼。

    洛杉矶地区法院法官奥蒂罗（S. James Otero）裁定特朗普只是推文内容“夸张”，因此受第一修正案保障。奥蒂罗也裁定，丹尼尔斯须向特朗普支付293000美元的律师费用，及相关罚款1000美元。

    特朗普的律师哈德尔（Charles Harder）先前斥责丹尼尔斯向特朗普提诽谤诉讼，如今他大赞裁决结果，称“总统在此案全面获胜，暴风女丹尼尔斯兵败如山倒”。

    丹尼尔斯的委任律师艾维纳提（Michael Avenatti ）则推文表示，丹尼尔斯将提出上诉，最后搞不好一毛都不必付。

    丹尼尔斯还对特朗普提起另一场诉讼，质疑特朗普律师要她签署的封口协议的效力，联邦法官未驳回此案。

    艾维纳提也推文说：“如果暴风女（丹尼尔斯）要就诽谤诉讼向特朗普支付30万美元（上诉后一定逆转），而特朗普须就封口协议案支付暴风女150万美元（暴风女将拿到120万美元），这样怎么会是特朗普获胜呢？”

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