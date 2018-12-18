纽时：新疆再教育营 强迫被拘押者进工厂劳动

纽约时报报导，越来越多的证据显示，中国在新疆拘押维吾尔族等少数民族的“再教育营”内，正在出现一个强迫劳动体系，被拘押者被迫提供无偿或低价的强迫劳动，产品并可能销往海外。
为逃离新疆哈萨克族人提供协助的哈萨克人权组织“阿塔珠尔特志愿青年”（Atajurt）创始人比拉什（Serikzhan Bilash）指出，近几个月来有10名被拘押者的亲戚向他表示，这些被拘押者在“再教育营”接受思想灌输后，就被迫在工厂工作。
一些被拘押者的亲属陆续逃离新疆。曾探访这些逃离亲属的土耳其研究人员卡西克奇（Mehmet Volkan Kasikci）表示，这些被拘押者为这些工厂提供“无偿或低成本的强迫劳动”，他至今仍然能不断收到新的报告。
卡西克奇提到，他接触的案例中，索菲亚（Sofiya Tolybaiqyzy）就从“再教育营”被送进一家地毯厂；37岁的阿比力（Abil Amantai）则被送进纺织厂，月薪仅95美元（新台币约2930元）；25岁且学过石油钻探的努拉力（Nural Razila），被拘押一年后也被送进纺织厂。
报导指出，从新疆当地企业对雇用穆斯林少数民族的普遍限制，以及官方试图说服企业在“再教育营”周围开设工厂来看，这些被拘押者被强迫劳动“几乎别无选择”。
报导提到，被强迫劳动的工作大多是服装制作，工资低、工作条件差，被拘押者把这些工厂称为“黑工厂”。
根据中国官方的商业登记资料，今年至少有几家公司在“再教育营”的地址注册，包括喀什周边农村“再教育营”里的一家印刷厂、一家面条加工厂、至少2家服装纺织厂。而新疆阿克苏一家服装及床具用品厂，则在当地一处“再教育营”的地址注册。
报导指出，来自这些工厂的产品，除了供应中国国内，也可能流往海外，其中包括欧美。美国北卡罗来纳州的獾牌运动服（Badger Sportswear）11月便收到新疆和田泰达公司寄发的一箱T恤，而泰达曾在中国国家电视台黄金时段出现，为新疆“再教育营”宣传。
獾牌高层主管加斯温特（Ginny Gasswint）则说，公司自新疆订购“少量产品”，且透过非营利认证机构“全球责任认证生产”（Worldwide Responsible Accredited Production）确保供应商“符合标准”。
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