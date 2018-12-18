纽时：新疆再教育营 强迫被拘押者进工厂劳动

纽约时报报导，越来越多的证据显示，中国在新疆拘押维吾尔族等少数民族的“再教育营”内，正在出现一个强迫劳动体系，被拘押者被迫提供无偿或低价的强迫劳动，产品并可能销往海外。





为逃离新疆哈萨克族人提供协助的哈萨克人权组织“阿塔珠尔特志愿青年”（ Atajurt ）创始人比拉什（ Serikzhan Bilash ）指出，近几个月来有 10 名被拘押者的亲戚向他表示，这些被拘押者在“再教育营”接受思想灌输后，就被迫在工厂工作。





一些被拘押者的亲属陆续逃离新疆。曾探访这些逃离亲属的土耳其研究人员卡西克奇（ Mehmet Volkan Kasikci ）表示，这些被拘押者为这些工厂提供“无偿或低成本的强迫劳动”，他至今仍然能不断收到新的报告。





卡西克奇提到，他接触的案例中，索菲亚（ Sofiya Tolybaiqyzy ）就从“再教育营”被送进一家地毯厂； 37 岁的阿比力（ Abil Amantai ）则被送进纺织厂，月薪仅 95 美元（新台币约 2930 元）； 25 岁且学过石油钻探的努拉力（ Nural Razila ），被拘押一年后也被送进纺织厂。





报导指出，从新疆当地企业对雇用穆斯林少数民族的普遍限制，以及官方试图说服企业在“再教育营”周围开设工厂来看，这些被拘押者被强迫劳动“几乎别无选择”。

报导提到，被强迫劳动的工作大多是服装制作，工资低、工作条件差，被拘押者把这些工厂称为“黑工厂”。





根据中国官方的商业登记资料，今年至少有几家公司在“再教育营”的地址注册，包括喀什周边农村“再教育营”里的一家印刷厂、一家面条加工厂、至少 2 家服装纺织厂。而新疆阿克苏一家服装及床具用品厂，则在当地一处“再教育营”的地址注册。

报导指出，来自这些工厂的产品，除了供应中国国内，也可能流往海外，其中包括欧美。美国北卡罗来纳州的獾牌运动服（ Badger Sportswear ） 11 月便收到新疆和田泰达公司寄发的一箱 T 恤，而泰达曾在中国国家电视台黄金时段出现，为新疆“再教育营”宣传。





獾牌高层主管加斯温特（ Ginny Gasswint ）则说，公司自新疆订购“少量产品”，且透过非营利认证机构“全球责任认证生产”（ Worldwide Responsible Accredited Production ）确保供应商“符合标准”。





“全球责任认证生产”发言人蓝侬（

Seth Lennon

）则回应，他们并没有“新疆可能存在强迫劳动的讯息”，而泰达最近才加入他们的机构，“我们肯定会调查此事”。（中央社）

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