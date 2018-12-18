40年后 回不去的美中关系

“美中关系再也回不去了。”高龄 95 岁的前美国国务卿季辛吉最近一次访问中国，留下感慨临别赠言，如今回不去的美中关系正是来自他 1971 年假腹痛、真访中的历史转折点。





“四十不惑”，但美中迈向建交 40 年，双方却猜忌日深，美国前财政部长鲍尔森（ Henry Paulson ）日前在新加坡一场活动直言，若美、中无法解决歧见，世界恐面临“经济铁幕”风险。





美中陷入新冷战？事实上，回顾当年“美中关系正常化”的起源，背景就是美苏冷战。





季辛吉惊天密访北京 尼克森隔年跟进





1960 年代，看不到尽头的越战，让美国反战情绪激昂，二度竞选总统的尼克森（ Richard Nixon ）打着“结束战争、赢得和平”旗帜入主白宫，看准中国与苏联关系急遽恶化决定“联中制苏”，对中政策由围堵改为“接触交往”（ Engagement ），由时任国安顾问季辛吉（ Henry Kissinger ）操盘。





1971 年 7 月 9 日，出访巴基斯坦的季辛吉以肚痛为由甩开记者悄悄转访北京，消息传出震撼政坛。根据美国历史档案，在北京烤鸭款待下，季辛吉在人民大会堂福建厅对周恩来承诺，美国不支持台湾独立、两个中国或一中一台，同时会随着中南半岛的情势改善，逐渐自台湾撤军。





1972 年 2 月 21 日尼克森访中。为脱离越战泥淖，美国极需北京协助，台湾地位岌岌可危。曾任洛杉矶时报（ L.A. Times ）北京分社主任的孟捷慕（ James Mann ）曾在著作中揭露，尼克森和中共领导人毛泽东会谈前就已写下“拿台湾换越南”（ Taiwan=Vietnam=Trade off ）的纸条。





失意政坛时曾访台，受蒋介石热情接待的尼克森，在美中冷战时代背景下选择拉拢中国，对作为白宫主人的他来说，除了美国利益没有什么不能牺牲。





1972 年 2 月 28 日，美中签署上海公报标示开启关系正常化进程，双方反对任何国家在亚太地区寻求霸权，在台湾议题上，美中第一份公报仍各自表述，但迈向关系正常化是共识和方向，对中华民国而言，无法接受却也拦不住。





美国对台政策 尼、季早规划





1973 年，美中协议在华府与北京互设联络处，季辛吉同年 11 月再访北京，正值文革“批林批孔”、四人帮与周恩来斗争日盛之际，季与毛对谈近 3 小时，季辛吉再次提出建交时间表，美方希望 1976 年前完成，毛泽东提出建交“日本模式”，要求美国须与中华民国“断交、废约、撤军”。





尼、毛、季与周 4 人高来高去，互相吹捧，但更多尔虞我诈，美国档案让人看尽国际政治尽是利益交换的现实，关起门来，美国对中国腰更软。





毛泽东不急统一 美国急想建交





1973 年，毛泽东调侃当时深陷水门案的尼克森政府，当季辛吉面批评“这点屁事也引出这么大的乱子”，季辛吉听训后，遭反对派痛批，他竟还回批美国反对派及媒体“暂时失常、以为在统治美国”。





毛泽东 1973 年底告诉季辛吉，台湾复杂难解，“我看难和平解决”，但中共可以等一百年。毛还说“都是一伙反革命分子，有什么好急”，但美中关系不用一百年就能处理。





尽管后来尼克森下台、副总统福特（ Gerald Ford ）接任， 1976 年周恩来与毛泽东相继病逝，四人帮倒台、文革结束， 1977 年民主党籍的卡特（ Jimmy Carter ）上任，对复出视事力拚“改革开放”的邓小平，双方搁置对台军售歧见， 1978 年 12 月 15 日华府与北京发表建交公报，美国宣布 1979 年 1 月 1 日与中华人民共和国建交。





建交公报中，卡特政府不但“承认”中华人民共和国为代表中国的唯一合法政府，也“认知”中国立场：世界只有一个中国，台湾是中国的一部分。且直到美中建交 7 小时前、驻中华民国大使安克志（ Leonard Unger ）才通知蒋经国。





不过 1979 年在行政部门主导、国会补强下，卡特签署“台湾关系法”，明定美国会让台湾获得足够自主防卫的军需物资及服务，任何企图以非和平方式决定台湾前途的举措，美国都会视为对西太平洋地区和平与安全的严重威胁。





美国对亚洲政策辩论 亲中派长期主导





冷战背景下“联中制苏”促成美中关系正常化，苏联垮台后，美中冷战遗绪在跌宕起伏中发展至今。以季辛吉为首、力主交往的亲中派虽然面临不只一次挑战，但仍牢牢主导中美台三方关系的走向。





天安门事件后，中美关系曾暂时受挫，但随后在全球化浪潮下，美国争取企业进入中国市场，曾派驻中国的前总统老布希（ George H. W. Bush ）天安门事件后没多久就松绑对中经济制裁，更协助中国加入世界贸易组织（ WTO ）。





2001 年，美国成功带领中国进入世贸后，开启美中关系黄金年代，但中国入世也成为华府如今探讨美中关系的重要分水岭。





昔助中国入世 今叹养虎为患





老布希时代的美国贸易代表奚尔斯（ Carla Hills ）曾回忆，她在老布希败选离任前曾问过谈判对手、改制前的中国对外经济贸易合作部部长吴仪“我能相信妳的改革承诺吗？”





奚尔斯说，吴仪当时以坚定眼神及口问告诉她“妳可以百分之百相信我。”奚尔斯指出，中国 2001 年为加入 WTO 所做的降税承诺，确实都有做到。





不过，入世后的中国是否继续改革开放，华府中国专家答案多是否定的，现在亲中派更成特朗普政府的眼中钉。长期担任美中关系啦啦队的美国商业团体，对当前美中关系也少有像当年为中国说项的热情。





经济崛起的中国没走上美国寄望改革开放的道路，反在挑战美国经贸利益，让美中关系渐行渐远。





40 年相处，美中是否真像徘徊十字路口的夫妻？鲍尔森形容：“只有真正是夫妻，才好谈离婚。”





国家利益摆中间 美中关系重新定位





鲍尔森出身华尔街，他认为美中不是真夫妻，而美中关系也不仅仅美中两国而已，亚洲其他国家也涉其中。他不认为任何一个亚洲国家能承担两国“离婚”，也不想在“离婚官司”中选边站，关键在即使中国经济放缓，仍是世界成长最快的经济体之一。





说到底，市场在哪，利益就在哪，套用 19 世纪下令发动鸦片战争、改变中国历史的英国前首相巴默斯顿（ Lord Palmerston ）名言，“没有永远的朋友或敌人，只有永远的利益”，对命运与美中关系紧密相连的台湾，绝对是点滴在心、前尘难忘。





中国正面临改革开放“啃硬骨头”的难题，特朗普普此时强敲重打，为的是保护美国利益受公平对待。美中关系摸石头过河 40 年来，这回能不能搬开大石，大半辈子享尽美中关系红利的季辛吉在迟暮之年，怀念的是当年毛泽东和周恩来的深谋远虑，把握历史机遇。





季辛吉预见“美中关系回不去了”，这回不去的从前，能否迈向更好的未来，一心向往毛泽东的习近平，有无“争朝夕、更争千秋”的眼光，是关键。（中央社）

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