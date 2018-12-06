特朗普试图平息他的言论引起的全球股市恐慌

美国总统唐纳德 · 特朗普周二宣布自己是 “ 关税人 ” 后震动了全球市场，他在周三的一系列推文中预测，美国和中国将谈判达成新的贸易协议。





特朗普表示，中国计划恢复购买美国大豆和天然气，他说这证实了他所说的中国已经同意开始 “ 立即 ” 购买美国产品。





在特朗普总统星期三发表以上乐观言论之前，他星期二发布的一系列推文警告两国之间脆弱的协议可能崩溃，引起全球股市暴跌。

特朗普星期二宣称自己是 “ 一个关税人 ” ，要让有意 “ 卷走美国的巨额财富 ” 的 “ 人民或国家 ”“ 为此付出代价 ” ，美国、欧洲和亚洲的股票随之大跌。





世界两大经济体领导人特朗普和习近平星期六在阿根廷同意，在谈判达成详细的贸易协议的同时，不会在未来 90 天内对对方的出口征收任何新的关税。





白宫经济顾问拉里 · 库德洛本周早些时候表示，美国赢得了中国购买超过 1 万亿美元的美国产品的承诺。





2017 年，美国对华贸易逆差为 3,354 亿美元。





星期天晚上，特朗普发推文称 “ 中国已同意降低和取消对美国汽车的关税 ” 。目前，关税为 40 ％。





周一，库德洛表示，中国将取消汽车关税是 “ 假设 ” ，而非具体协议。





中国外交部周一表示，美中两国首脑已同意努力取消所有关税。





在布宜诺斯艾利斯举行的世界工业化和新兴经济体 20 国集团峰会之后，两国元首在晚宴上同意，在中美贸易战升级之际进行为期 90 天的停战。几个月来，这两个国家对两国之间数千亿美元的出口产品进行了针锋相对的加征关税。





特朗普在飞机离开阿根廷后对空军一号上的记者发表讲话说，他与习近平达成的协议将 “ 成为有史以来规模最大的协议之一 ...... 而且它将对农业、工业产品、计算机，各类产品具有令人难以置信的积极影响。 ”





根据白宫的一份声明，特朗普同意他将把价值 2000 亿美元的中国产品的关税保持在 10 ％，而不是像他之前威胁的那样要在 1 月 1 日将其提高到 25 ％。





根据白宫的声明，特朗普和习近平还同意立即开始就强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃、服务和农业等方面的结构变革进行谈判。

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