中国被指“巧妙”夺取美国卫星技术

《华尔街日报》周三报道称，中国政府通过投资一家洛杉矶的初创公司，向美国波音订购一颗旨在改善非洲网络访问的卫星，从而试图获取美国军方依赖的敏感卫星技术。





该报道说， 2015 年，中国东方资产管理公司的子公司通过在英属维京群岛的境外投资公司 Bronzelink ，为总部位于洛杉矶的初创公司 Global IP 投资了 1.75 亿美元，并收购了该公司 75% 的权益，以支持公司向波音订购卫星。





中国东方归中国财政部所有，负责洽谈的公司高层是前中国国务院副总理耿飚之子耿志远。中国国家主席习近平曾任耿飚的秘书，与同样被视为 “ 太子党 ” 的耿志远有多年交情。





然而，在 2016 年 8 月签约前， Global IP 中方董事毫无预警地造访洛杉矶，要求检视合约中的卫星设计，遭到两位创始人的拒绝。





Global IP 的创始人萨德和贾韦德表示，在意识到 Bronzelink 并未真正独立于中国政府后，他们选择辞职，并于 2017 年向中国东方旗下子公司发起诉讼。诉讼书中称，国有中国实体以欺诈手段接管了卫星项目，使创始人面临违反美国法律的风险。两人寻求获得损害赔偿。





目前，这颗卫星即将在波音位于洛杉矶的工厂内建造完成，即将开展测试，最快将在明年春季由美国太空技术探索公司（ Space X ）发射升空。





尽管这颗卫星最初的目的是改善非洲的网络服务，但分析人士担心，卫星进入轨道后，中国政府将更改其用途。中国蓬勃发展的太空计划需要先进的卫星技术，但美国的法律禁止对中国出口卫星技术。





曾任美国国家情报工作主管的布莱尔上将告诉《华尔街日报》： “ 让我困惑的是，波音会在知道中国政府参与其中的情况下继续推进该项目。他们经常处理此类项目，他们知道美国这方面法律的内容和用意。 ”





波音在一份书面声明中称，该公司

“

采取严格的措施来遵守美国出口法规和保护国家利益

”

。（美国之音）

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