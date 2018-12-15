特鲁多就两名加拿大人在华被捕最新表态：这不可接受

《联合早报》 12 月 14 日报道，加拿大总理特鲁多（ Justin Trudeau ）表示，中国逮捕两名加拿大人的行为是不可接受的，这也是中美贸易战令人担忧附带结果的一个例子。





据彭博社 12 月 14 日报道，特鲁多在 14 日的电视采访中谈到了中国逮捕康明凯（ Michael Kovrig ）和斯帕弗（ Michael Spavor ）的行动。这都是在加拿大根据美国请求在温哥华拘捕华为公司高管的九天后发生的。





特鲁多告诉 CityTV ： “ 中国正在对其一名公民遭到逮捕做出反应，但我们绝对清楚地表明对我们被捕公民的支持，并正试图找出原因，试图与中国合作来证明这是不可接受的。 ” 特鲁多重申，加拿大的法院系统是独立的，他不能干涉孟晚舟一案，尽管中国人表达了愤怒并要求释放她。





在康明凯被扣押四天后，加拿大官员获准首次与他见面。不过，他们仍然无法见到斯帕弗。特鲁多政府表示，中国官员在孟晚舟被扣押当天就可以与孟会面。





中国外交部发言人陆慷北京时间

12

月

13

日也证实称，中方有关部门已先后对康明凯和斯帕弗依法采取强制措施，案件目前正在侦办中。





在当天举行的外交部例行记者会上，陆慷在回应相关问询时表示，从性质上说，两人都从事了危害中国国家安全的活动，北京和辽宁省有关国家安全机关正在分别侦办其案件，并已分别向加拿大方面通报有关情况，两名加拿大公民的合法权益能够得到保障。





在被问及康明凯和斯帕弗被拘是否与孟晚舟一案有关时，这名中国外交部发言人则表示，

“

中方是依法、依规采取行动

”

。

（多维新闻）

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