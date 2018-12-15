特朗普说习近平不是投降者有何深意

美国总统特朗普 12 月 13 日接受了福克斯新闻采访，接受采访期间，他主动与记者谈到了中美贸易争端和中国国家主席习近平。





特朗普（ Donald Trump ）说： “ 中国将开放市场，将开放自己的政策，这是一个重大的政策转变。他们将会开放整个国家，他们想要取悦特朗普总统。 ”





他还提到： “ 我非常尊敬习近平主席。他不是一个投降者。但是我告诉你，中国经济面临困难，这全都是因为我。这是中国经济面临困难的唯一原因，因为我征收了关税。 ”





一会儿说北京开放市场和经济面临困难是因为 “ 特朗普总统 ” ，一会儿说习近平不是 “ 投降者 ” ，看似夸赞习近平，却又借机称赞自己，特朗普说的话十分矛盾，逻辑并不通。这些话到底什么呢？





这很可能与特朗普自己矛盾的心态有关。





特朗普与习近平在二十国峰会上（ G20 ）举行的会晤推动了两国贸易谈判的重启。但谈判还没开始，特朗普政府就不断披露出中国在汽车关税和大豆购买上让步的条件。





中美贸易谈判目前还未重新开启，此时美方急于

“

炫耀胜利

”

并不符合时宜。《华盛顿邮报》

12

月

4

日披露了美国一名前政府高官的话，他说：

“

中国官员被美国政府处理会晤之后的方式感到迷且被惹怒了。





你不能对中国干这事。你不能像获胜了一样地去公开宣布他们做出的所有让步。这简直是疯了。

”

由此推测，白宫内部很可能在此问题上出现过分歧，并就此作出过讨论。





从目前的情况看，特朗普政府已经停止继续

“

邀功

”

的行为，这或许说明白宫内部达成了一致共识：不要对外界过度宣扬

“

北京让步

”

、

“

中共妥协

”

或者是

“

中国输了贸易战

”

等论调。





有趣的是，忍耐不说，并不是特朗普的性格。对于特朗普本人来说，中方的承诺正是他赢得

“

贸易战

”

的重要一步，也是他值得炫耀的政绩。按照以往，他早已兴高采烈的向媒体舆论宣扬自己的胜利了。





例如此前

7

月的北约峰会，会议一结束，特朗普就立即召开记者会表示，他的施压有望令北约军费开支增加

400

亿美元。

这么看来，特朗普是个急性子，更是个爱表现的

“

总统

”

，正如美国前总统老布什（

George Herbert Walker Bush

）所形容的一样，特朗普是

“

吹牛大王

”

、

“

自大狂

”

。





从他这一次采访中主动谈及中美贸易战就能看出，特朗普很想要向媒体

“

炫耀

”

他在中美经贸谈判的成果。但是考虑到与中国接下来的谈判，以及北京的不满，他没办法透露过多的细节，也不能立即展现出胜利者的姿态。这样的顾虑就导致特朗普在接受访问时出现了矛盾的说辞，也凸显出他急于与中国达成贸易协定，又不随意妄下言论的复杂心态。

（多维新闻

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