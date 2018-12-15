    • 2018年12月15日

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    特朗普说习近平不是投降者有何深意

    星期六, 十二月 15, 2018 ,

    美国总统特朗普1213日接受了福克斯新闻采访，接受采访期间，他主动与记者谈到了中美贸易争端和中国国家主席习近平。 

    特朗普（Donald Trump）说：中国将开放市场，将开放自己的政策，这是一个重大的政策转变。他们将会开放整个国家，他们想要取悦特朗普总统。”   

    他还提到：我非常尊敬习近平主席。他不是一个投降者。但是我告诉你，中国经济面临困难，这全都是因为我。这是中国经济面临困难的唯一原因，因为我征收了关税。

    一会儿说北京开放市场和经济面临困难是因为特朗普总统，一会儿说习近平不是投降者，看似夸赞习近平，却又借机称赞自己，特朗普说的话十分矛盾，逻辑并不通。这些话到底什么呢？ 

    这很可能与特朗普自己矛盾的心态有关。 

    特朗普与习近平在二十国峰会上（G20）举行的会晤推动了两国贸易谈判的重启。但谈判还没开始，特朗普政府就不断披露出中国在汽车关税和大豆购买上让步的条件。 

    中美贸易谈判目前还未重新开启，此时美方急于炫耀胜利并不符合时宜。《华盛顿邮报》124日披露了美国一名前政府高官的话，他说：中国官员被美国政府处理会晤之后的方式感到迷且被惹怒了。

     你不能对中国干这事。你不能像获胜了一样地去公开宣布他们做出的所有让步。这简直是疯了。由此推测，白宫内部很可能在此问题上出现过分歧，并就此作出过讨论。

     从目前的情况看，特朗普政府已经停止继续邀功的行为，这或许说明白宫内部达成了一致共识：不要对外界过度宣扬北京让步中共妥协或者是中国输了贸易战等论调。 

     有趣的是，忍耐不说，并不是特朗普的性格。对于特朗普本人来说，中方的承诺正是他赢得贸易战的重要一步，也是他值得炫耀的政绩。按照以往，他早已兴高采烈的向媒体舆论宣扬自己的胜利了。

     例如此前7月的北约峰会，会议一结束，特朗普就立即召开记者会表示，他的施压有望令北约军费开支增加400亿美元。 这么看来，特朗普是个急性子，更是个爱表现的总统，正如美国前总统老布什（George Herbert Walker Bush）所形容的一样，特朗普是吹牛大王自大狂 

     从他这一次采访中主动谈及中美贸易战就能看出，特朗普很想要向媒体炫耀他在中美经贸谈判的成果。但是考虑到与中国接下来的谈判，以及北京的不满，他没办法透露过多的细节，也不能立即展现出胜利者的姿态。这样的顾虑就导致特朗普在接受访问时出现了矛盾的说辞，也凸显出他急于与中国达成贸易协定，又不随意妄下言论的复杂心态。 （多维新闻

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