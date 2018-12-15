特朗普说习近平不是投降者有何深意

美国总统特朗普12月13日接受了福克斯新闻采访，接受采访期间，他主动与记者谈到了中美贸易争端和中国国家主席习近平。
特朗普（Donald Trump）说：“中国将开放市场，将开放自己的政策，这是一个重大的政策转变。他们将会开放整个国家，他们想要取悦特朗普总统。”
他还提到：“我非常尊敬习近平主席。他不是一个投降者。但是我告诉你，中国经济面临困难，这全都是因为我。这是中国经济面临困难的唯一原因，因为我征收了关税。”
一会儿说北京开放市场和经济面临困难是因为“特朗普总统”，一会儿说习近平不是“投降者”，看似夸赞习近平，却又借机称赞自己，特朗普说的话十分矛盾，逻辑并不通。这些话到底什么呢？
这很可能与特朗普自己矛盾的心态有关。
特朗普与习近平在二十国峰会上（G20）举行的会晤推动了两国贸易谈判的重启。但谈判还没开始，特朗普政府就不断披露出中国在汽车关税和大豆购买上让步的条件。
你不能对中国干这事。你不能像获胜了一样地去公开宣布他们做出的所有让步。这简直是疯了。” 由此推测，白宫内部很可能在此问题上出现过分歧，并就此作出过讨论。
从目前的情况看，特朗普政府已经停止继续“邀功”的行为，这或许说明白宫内部达成了一致共识：不要对外界过度宣扬“北京让步”、“中共妥协”或者是“中国输了贸易战”等论调。
有趣的是，忍耐不说，并不是特朗普的性格。对于特朗普本人来说，中方的承诺正是他赢得“贸易战”的重要一步，也是他值得炫耀的政绩。按照以往，他早已兴高采烈的向媒体舆论宣扬自己的胜利了。
例如此前7月的北约峰会，会议一结束，特朗普就立即召开记者会表示，他的施压有望令北约军费开支增加400亿美元。 这么看来，特朗普是个急性子，更是个爱表现的“总统”，正如美国前总统老布什（George Herbert Walker Bush）所形容的一样，特朗普是“吹牛大王”、“自大狂”。
从他这一次采访中主动谈及中美贸易战就能看出，特朗普很想要向媒体“炫耀”他在中美经贸谈判的成果。但是考虑到与中国接下来的谈判，以及北京的不满，他没办法透露过多的细节，也不能立即展现出胜利者的姿态。这样的顾虑就导致特朗普在接受访问时出现了矛盾的说辞，也凸显出他急于与中国达成贸易协定，又不随意妄下言论的复杂心态。 （多维新闻
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