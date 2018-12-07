新加坡扩阔港口界线 与马来西亚宣称海域重叠

新加坡与邻国马来西亚的领海主权争拗升温。在大马日前单方面试图扩大柔佛新山港口海域范围后，新加坡政府昨日声称为了维护国家的利益和主权，宣布扩大狮城大士附近的港口海域范围，即日生效；又指责大马政府船只过去两个星期十四次闯入新加坡水域。狮城扩大的大士港口海域界线，与大马扩大的柔佛新山港口海域界线重叠。





新加坡交通部长许文远昨天傍晚在记者会上声称，扩大狮城大士附近的港口海域界线，是在新加坡的水域范围内，并且沿着一九九九年柔佛新山港口海域界限的东部界限。扩大通告已在宪报上公布。新加坡电子宪报显示已通过2018年新加坡海事及港务管理局（港口海域界限）（修正）通告，扩大狮城大士附近的港口海域界限。狮城扩大的大士港口海域界限，与大马扩大的柔佛新山港口海域界限重叠。





大马在10月25日发布宪报，修改柔佛新山港口海域界限，将新加坡大士一带海域列入领海范围。新加坡指这次修改，超越了它原本声称所拥有的海域界限。许文远曾向大马交通部长陆兆福反映，指马方单方面扩大在大士一带的柔佛港口海域，侵犯了新加坡主权。





此外，许文远在记者会上指出，自上月24日至本月5日，共有十四艘大马政府船只入侵狮城大士一带的领海，有些在行驶时非常靠近狮城船只，最短的距离仅约一公里。许文远形容这是“侵略性行为”，政府已向大马递交了三次抗议照会。他指目前仍有三艘大马船只停留在大士一带的领海，希望能尽快撤离，返回10月25日之前的大马海域界线。他表示，如果有船只非法闯入狮城领海，保安机构将毫不犹豫采取进一步行动，捍衞国家主权。一艘狮城警察海岸衞队巡逻艇昨天下午在大士领海与一艘大马政府船只对峙。许文远又说，大马在1999年修订了在大马水域内的港口海域界限，新加坡就一直在大士以西的新加坡领海行使主权，并派军舰和巡逻艇巡视。





另外，对于大马计划明年起向新加坡逐步收回柔佛州南部领空的航空交通管理权，狮城交通部表示，尊重大马的主权，但依照国际法，跨国领空管理不等同于主权。交通部又称，领空管理是确保飞行安全和效率，在其他国家比如美国、加拿大等都有这样的跨国领空管理安排，并指狮城与大马连同区域国家，早在1973年就达成柔南领空管理的安排，并获得国际民航组织的核准。对于大马交通部声称，狮城实里达机场新的仪表着陆系统程序将影响大马巴西古当的发展。狮城交通部回应说，在设计新的仪表着陆系统程序时已考虑了巴西古当的建筑物，新程序不会对柔佛居民生意和其他航空使用者造成影响。





大马外交部周三晚发表声明说，他们向新加坡政府递交两份正式抗议照会，那是针对新加坡实里达机场公布和启用新仪表着陆系统，以及马新涉及悬而未决的海域界线问题，包括新加坡有关柔佛港口的指控。（星岛日报）

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