华为陷争议 李克强：突出硬科技研究

时值华为陷入财务长孟晚舟被捕之际，中国国务院总理李克强昨天强调，基础研究是科学体系的源头，要对基础研究加大长期稳定支持，突出“硬科技”研究，努力取得更多原创成果。





中国国务院今年 7 月 28 日发布调整设立“国家科技领导小组”文件， 6 日在北京召开第一次全体会议。身兼小组组长的李克强在讲述国家科技发展战略规划、促进创新开放合作，推动落实赋予科研机构和人员更大自主权政策时，做出上述表示。





新华社报导，李克强在会议上强调，“创新事关国家前途命运”，科技创新战略布局要更好融入国家发展大局，面向现代化建设，聚焦突破关键核心技术、培育壮大新动能，推动科技与经济深度融合。





他指出，当前世界新一轮科技革命和产业变革形势逼人，中国正处于经济转型升级关键时期，面对机遇、困难和挑战，要立足增强经济创新力和竞争力，发挥中国人力人才资源丰富、国内应用市场巨大等优势，更大力度推进科技创新，推动高品质发展。





李克强表示，基础研究是科学体系的源头，要对基础研究加大长期稳定支持，引导企业和社会增加投入，突出“硬科技”研究，努力取得更多原创成果。





他指出，要深化科技体制改革，更大力度保护智慧财产权，营造良好创新生态。尊重规律，尊重科研人员，进一步解放生产力。要切实抓好赋予科研机构和人员更大自主权、科研专案评价、科研人员激励等政策落实。





日前基因编辑宝宝引发伦理争议，李克强除强调要大力弘扬科学家精神，鼓励科研人员潜心钻研外，还要求要加强科研诚信建设，避免浮躁，严肃查处违背科研道德和伦理的不端行为，营造追求卓越、严谨求实的学术风气。（中央社）

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