花旗调降苹果iPhone第一季产量预测 因需求疲弱

花旗研究周五调降对苹果(AAPL.O)第一季iPhone产量的预估，将价格最贵的iPhone XS Max产量预估调降近一半，成为最新因需求疲弱而调降产量预估的券商。
“之所以大幅降低预估，是因为我们认为2018年iPhone进入去库存阶段，去库存对供应链来说并不是好事情，”分析师William Yang在给客户的报告中写道。
花旗研究称，预计苹果第一季iPhone产量为4,500万部，低于前次预估的5,000万部。降低预估主要是因为iPhone XS Max前景看衰，分析师William Yang表示。
该券商将起售价为1,099美元的iPhone XS Max第一季产量预估降低了48%。
但其他分析师对苹果看法乐观。D.A. Davidson的分析师Forte周五重申对苹果股票的“买入”评级，目标股价为280美元，他的观点是基于路透早前报导称，苹果计划自2019年起透过鸿海集团位于印度的事业组装iPhone。
Forte在给客户的报告中称，他认为苹果股票近几周下跌与对中美贸易争端可能损及苹果的担忧有一定关系。
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