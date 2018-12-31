花旗调降苹果iPhone第一季产量预测 因需求疲弱

AAPL.O) iPhone 产量的预估，将价格最贵的 iPhone XS Max 产量预估调降近一半，成为最新因需求疲弱而调降产量预估的券商。 花旗研究周五调降对苹果第一季产量的预估，将价格最贵的产量预估调降近一半，成为最新因需求疲弱而调降产量预估的券商。





“ 之所以大幅降低预估，是因为我们认为 2018 年 iPhone 进入去库存阶段，去库存对供应链来说并不是好事情， ” 分析师 William Yang 在给客户的报告中写道。





花旗研究称，预计苹果第一季 iPhone 产量为 4,500 万部，低于前次预估的 5,000 万部。降低预估主要是因为 iPhone XS Max 前景看衰，分析师 William Yang 表示。





该券商将起售价为 1,099 美元的 iPhone XS Max 第一季产量预估降低了 48% 。





但其他分析师对苹果看法乐观。 D.A. Davidson 的分析师 Forte 周五重申对苹果股票的 “ 买入 ” 评级，目标股价为 280 美元，他的观点是基于路透早前报导称，苹果计划自 2019 年起透过鸿海集团位于印度的事业组装 iPhone 。





Forte 在给客户的报告中称，他认为苹果股票近几周下跌与对中美贸易争端可能损及苹果的担忧有一定关系。





他写道，在印度增加生产或有助于降低围绕

iPhone

的关税担忧。

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路透社

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