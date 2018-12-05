美国商会：美国希望中国根除导致贸易战的痼疾

代表美国商业的游说机构美国商会总裁托马斯·多诺霍星期二在华盛顿的一个美中工商领袖和前高官对话活动中表示，尽管美中贸易纠纷有所缓和，美国希望中国能够根除导致贸易战的痼疾。
在刚刚过去的周末，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯的峰会上，同意暂缓加征关税，并在接下来的三个月里就导致两国贸易争端的问题进行谈判。
星期一，美国商会总裁多诺霍在该商会总部举行的第十一轮美中工商领袖和前高官对话开幕致辞时，对美中首脑同意缓和贸易纠纷、重回谈判桌表示欢迎。
多诺霍说：“推延原定于1月1日显著增加的关税将使我们的经济和工人免受进一步的伤害。”
他希望此次他称之为时机恰好的美中工商界对话能够抓住这个转瞬即逝的时机，将美中首脑间积极的交流加以落实。
但是，多诺霍指出，双方首先必须对长期存在的贸易紧张局面作出实质性的改变。他指出中国需要努力根除贸易不当行为。
多诺霍说：“补贴、市场准入设限、强迫技术转让，以及知识产权侵犯，价值在数字贸易上的限制，对全球贸易体系形成束缚，令美国和其他的经济体蒙受显著的成本增高。美国希望看到解决这些问题的永久性的方案。”
美中首脑峰会后，世界股市短暂上扬。但是因为双方并没有在停止贸易战方面达成共识，暂缓关税、重启谈判虽然缓和了一些商业的忧虑，但三个月后两国贸易争端能够在多大程度上得以缓解，反而成为市场面临的新的不确定前景。
特习会后，美中在对会谈的诠释方面表现出的分歧，令此次峰会的传出的积极信息具有更多的政治色彩。
美国商会是代表3百个美国商业机构利益的游说机构。该商会一直批评中国在贸易上设置障碍，限制美国商业进入中国市场，以及侵犯美国商业知识产权的行为。（美国之音）
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