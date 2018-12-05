印尼600亿美元加入一带一路 坚持B2B合作方式

印度尼西亚政府官员表示，印尼将向中国投资者提供价值600亿美元的新项目，希望从中国的“一带一路”倡议中获益。
据路透社今天（12月5日）的消息，印尼海事部副部长李德万（Ridwan Djamaluddin）告诉路透社，印尼方面将坚持以B2B（商业对商业）的模式跟中国商谈合作，以避免由政府借贷承担风险。中国的一带一路倡议引起越来越多国家的重新审视，政府担心接受中国贷款一旦无力偿还会令负债方付出主权代价。
印尼提出的大约600亿美元投资项目超过一半用于建设四座水力发电工站，其它投资用于建设煤矿坑口发电厂、工业园区、港口等基础设施建设。
印尼海事部副部长李德万坦言，由于印尼方面坚持所有交易以B2B方式合作，拒绝政府对政府的借贷，因此达成最终协议所需时间会超过预期。另外，李德万还说，中国投资方必须聘用印尼工人，必须使用最先进、最环保的技术并允许转让技术。他预期，印尼有望在明年4月跟中方的下一轮谈判中达成协议。
不过目前还不清楚印尼的这600亿美元投资项目是否完全由私人机构持有，或是印尼官方的参与程度。（美国之音）
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